Не менее 16 человек погибли в России в результате падения автобуса в море

Российское Министерство чрезвычайных ситуаций сообщило в пятницу, что на Кубани упал в море автобус с рабочими, в результате чего погибли не менее 16 человек.

Еще восемь человек получили травмы, пятеро находятся в тяжелом состоянии, сообщает ведомство.

По словам Следственного комитета, автобус вез рабочих, которые строили пирс для нефтяной компании на черноморском побережье, неподалеку от Крыма.

По данным МЧС, 24 человека удалось спасти. Водолазы ведут поиски пропавших.

О причинах падения автобуса в море пока не сообщается.