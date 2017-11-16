Великобритания обвиняет Россию в попытках повлиять на референдум по «Брекзиту»

После многочисленных обвинений в адрес Москвы во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США появляются и первые свидетельства ее возможных попыток оказать влияние на референдум о выходе Великобритании из Евросоюза. Исследователи нашли десятки тысяч аккаунтов в соцсетях, агитирующих за выход из ЕС или разжигающих политические и межрасовые конфликты.

За два дня перед победой сторонников «Брекзита» в июне 2016 года с зарегистрированных в России аккаунтов в «Твиттере» было опубликовано почти 45 000 постов на эту тему, преимущественно – против членства Британии в ЕС. На следующий день после референдума большинство аккаунтов прекратили активность.

Исследование Калифорнийского университета в Беркли и британского Университета Суонси показало, что ранее эти аккаунты в дебатах о «Брекзите» не участвовали.

На фоне появления новой информации избирательная комиссия Великобритании и комитет законодателей запустили расследования по этому поводу.

«Россия вмешивается и пытается подорвать доверие общественности к политическим институтам и ведущим СМИ в западных странах. Необходимо рассматривать распространение фейковых новостей с фальшивых аккаунтов в Twitter и Facebook в этом ключе, как реальную угрозу нашей демократии», – констатирует член парламента Великобритании Дамиан Коллинз.



Американская разведка считает, что Россия вела пропагандистскую кампанию с целью повлиять на президентские выборы 2016 года.

Российский президент Владимир Путин отрицает факт вмешательства. После встречи с Путиным на прошлой неделе президент США Дональд Трамп сказал, что верит российскому коллеге.

Премьер-министр Великобритании во вторник выступила в совсем ином ключе.



«Они пытаются превратить информацию в оружие… используя управляемые государством медиа-организации для распространения фальшивой информации и сфабрикованных изображений, чтобы сеять разногласия на Западе», – подчеркнула Тереза Мэй.



Так, пользователь Twitter, якобы являющийся жителем Техаса, опубликовал фотографию мусульманки, равнодушно проходящей мимо жертвы мартовского теракта на Вестминстерском мосту. На других изображениях видно, что женщина явно находится в состоянии потрясения. Позже администрация Twitter сообщила, что аккаунтом управляли из России.



«Они делают это, чтобы разжечь межрасовую напряженность», – поясняет Коллинз.



Компания Twitter передала Конгрессу США детали о 3000 аккаунтов, связанных с базирующимся в Санкт-Петербурге «Агентством интернет-исследований», где предположительно работают сотни человек, распространяющих пропаганду. И занимаются этим не только живые люди.

Исследователи Лондонского городского университета обнаружили в Twitter 13 500 автоматизированных аккаунтов, или «ботов», работавших во время референдума в Британии.



«Из задача – перепосты и дублирование информации, опубликованной реальными пользователями. Пользователями, публиковавшими сообщения с так называемым «гиперпартийным» компонентом. Это не просто среднестатистические граждане, рассуждающие о «Брекзите»», – отмечает аналитик из Городского университета Лондона Марко Бастос .



Исследователи из университета не учли, откуда действовали боты.

Однако законодатели как в Европе, так и в США считают, что Кремль использует соцсети для насаждения противоречий в обществе. Twitter и Facebook заявляют, что сотрудничают с расследованиями, однако все чаще их призывают к более активным действиям.