Россия и Беларусь начали совместные военные учения

Россия и Беларусь в четверг начали военные учения, которые беспокоят членов НАТО своими масштабами и природой.

Как заявили в российском Министерстве обороны, в учениях, которые пройдут в шести районах на территории России и Беларуси, задействовано 12 700 военнослужащих, 70 единиц авиации, 250 танков и 10 боевых кораблей.

Согласно заявлению Минобороны, учения «носят сугубо оборонительный характер» и не направлены против какого-либо государства или группы государств.

Высокопоставленный представитель вооруженных сил Беларуси генерал-майор Олег Войнов в среду выступил с созвучным заявлением, заверив, что учения не представляют никакой угрозы для соседних стран и Европы в целом.

Учения должны продлиться до 20 сентября.