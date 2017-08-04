Россия – Запад: соревнования по военным учениям?

МОСКВА – В Минске замечены железнодорожные платформы с военной техникой без опознавательных знаков, сообщила накануне Charter97.org.

Но чьей стране принадлежит техника, гадать не приходится. Кроме России ее в Беларусь поставлять некому.

Суть перемещения танков и другой боевой техники тоже понятна. Она происходит в рамках подготовки к масштабным совместным российско-белорусским стратегическим учениям «Запад-2017», запланированным на осень. Для этого, по данным СМИ, будет задействовано свыше четырех тысяч железнодорожных платформ. Для сравнения: в 2015 году перевозки составили 125 вагонов, в 2016-м – 50.

Предполагается, что маневрах примет участие беспрецедентное количество российских войск и боевой техники. Приготовления к ним, судя по всему, уже идут полным ходом.

Ранее группа влиятельных американских сенаторов – как демократов, так и республиканцев – назвала эти учения провокационными.

Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, «Запад-2017» будут проводиться с учетом «усилением активности НАТО вблизи границ Союзного государства». Союзное государство России и Беларуси существует с 1999 года.

Напомним, летом нынешнего года в Польше, недалеко от литовской границы, прошли учения НАТО с участием американских, британских, литовских и хорватских военных. «Запад-2017» пройдет вблизи этого региона.

Председатель политической партии «Западный Выбор» Константин Боровой в интервью Русской службы «Голоса Америки» в связи с предстоящими учениями заметил, что внешняя политика России уже давно превратилась в «набор спецопераций или провокаций», которые фактически становятся ответом на любые внешнеполитические действия западных стран.

«Учения, которые у своих границ проводят Польша и восточно-европейцы, нацелены на предотвращение уже однажды случившихся событий – захвата части территории Украины, – добавил он. – Это естественное следствие их озабоченности по поводу того, что делает Россия. А российские военные вместо того, чтобы успокаивать соседей, фактически подтверждают обоснованность их опасений, проводя параллельные учения, о которых уже и в Украине, и в Беларуси, и в Европе говорят, что это заранее спланированная операция, которая может закончиться очень крупной провокацией».

Согласно итогам последнего исследования Pew Research Center, посвященного глобальным угрозам в мире, в Польше сильнее всего опасаются России – 65% опрошенных, что на процент больше, чем даже страхи перед ИГ.

По словам Константина Борового, в Европе, и особенно в Киеве, существуют опасения, что «Запад-2017» может привести к реальным столкновениям между украинскими и российскими военными, а агрессивная политика Москвы ведет к перманентному расширению Североатлантического альянса.

«Собственно, расширение блока НАТО уже произошло, в него осталось войти только Украине и Грузии, – уточнил он. – Конечно, все эти российские провокации вызывают серьезную озабоченность среди стран ЕС и ближайших соседей Российской Федерации. Что уж говорить о полноценных военных действиях, которые привели к аннексии территории чужих государств, к нарушению старейших Хельсинских соглашений о нерушимости европейских границ».

Заметим, что Североатлантический альянс начал укреплять свое присутствие в Восточной Европе непосредственно после российской аннексии Крыма и разразившегося затем при поддержке Москвы кризиса на востоке Украины. Наибольшую озабоченность при этом высказывали страны Балтии.

По мнению заведующего отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрия Данилова, назвать ситуацию тупиком было бы уже хорошо, но сейчас это, скорее, раскручивающаяся спираль, поскольку «сдерживание невзаимным не бывает».

«Действие рождает противодействие, – констатировал он в комментарии «Голосу Америки». – И в данном случае аргументы сторон и их обвинения в адрес друг друга совершенно зеркальны. Поэтому система взаимного сдерживания требует совершенно четкого материального обеспечению, в том числе и в виде военных приготовлений, учений и так далее. Сейчас речь о том, насколько стороны смогут договориться об определенных ограничениях».

Положение усугубляется тем, что режим контроля над обычными вооружениями в Европе фактически сорван, он не работает, считает Дмитрий Данилов: «Какие-то попытки реанимировать процесс контроля над вооружениями на основе ОБСЕ, договоров по Венскому документу не продуктивны. Более того, желание каким-то образом сдвинуть этот воз с мертвой точки в русле нормализации в российско-американских отношениях тоже ни к чему не привело».

Что касается «встречных» учений – «Запад-2017» и польских маневров – то здесь, как представляется эксперту, надо думать о том, насколько ухудшающаяся конъюнктура военно-политических отношений в Европе повлияет на процесс принятия решений в дальнейшем.

«То есть, что стороны будут считать адекватными ответами на те претензии, которые они предъявляют друг другу, – пояснил он. – Сейчас ясности на этот счет пока нет. Россия демонстрирует в последние дня в связи с новыми санкционными проблемами достаточную сдержанность и подает сигналы о том, что не будет принимать невзвешенных решений, которые ухудшали бы общую ситуацию и стали бы новыми рисками для страны. В этой связи, конечно, есть и другая проблема, связанная с тем, насколько это военно-оперативное сближение может идти по нарастающей, какие риски при этом возникают».

Речь идет уже не о политических сигналах, а о вполне конкретных военных приготовлениях, которые диктуют логику принятия военно-политических решений, полагает Дмитрий Данилов.