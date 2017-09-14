«Запад-2017»: пушки, к бою!

МОСКВА – Масштабные совместные военные учения России и Беларуси «Запад-2017» стартовали.

Об этом в четверг, 14 сентября, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу военного ведомства РФ.

Маневры проходят на шести полигонах в Беларуси и трех в России.

По данным Минобороны, что в учениях принимают участие около 13 тысяч военнослужащих (от России — около 5500 человек), до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.

Начало учений широко освещается на российских центральных телеканалах.

На Западе маневры вызывают серьезную обеспокоенность и считают, что в них на самом деле задействовано гораздо больше военных, упрекая Москву в непрозрачности действий.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, подобное «уже происходило не раз», в том числе на таких же учениях в 2009 и 2013 годах.

В связи с российско-белорусскими учениями США направили расширенное подразделение боевых самолетов для патрулирования воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии.

Ранее командующий войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что союзники США в Восточной Европе и Украине беспокоятся, что предстоящие учения могут оказаться «троянским конем», то есть способом оставить в Беларуси российскую военную технику, а, возможно, и живую силу.

Независимый военный аналитик Александр Гольц полагает, что в данном случае страхи западных стран не оправдались, поскольку Владимир Путин не объявил о внезапной проверке войск.

«То есть, на деле не создается никакого прикрытия, которое могло бы обеспечить концентрацию сколько-нибудь существенных сил на оперативном пространстве, - уточнил он в интервью «Голосу Америки». - Тех военнослужащих, которые принимают участие в учениях, конечно, недостаточно для проведения серьезной военной операции».

При этом, разумеется, следует признать, что основания для тревоги были, уточнил Александр Гольц, потому что Россия использует маневры в качестве прикрытия для проведения военных операций.

«Так было в феврале 2014 года, когда под видом внезапной проверки были сконцентрированы войска на российско-украинской границе, - напомнил он. - Это, собственно, и стало прологом к аннексии Крыма и агрессии на Донбассе».

Вместе с тем аналитик не исключил, что как раз шумиха вокруг учений и способствовала тому, что Кремль скорректировал свои планы насчет них.

«В какой-то момент Москва серьезно обеспокоилась острой реакцией Запада, - добавил он. - В частности, начальник Генштаба РФ встретился со своим американским коллегой в Баку, где объяснил замысел учений и то, какие силы на них привлекаются, пытаясь по мере сил успокоить Запад. И надо признать, что военные круги все-таки более сдержанно относятся к этим учениям, чем политики».

В то же время Александр Гольц допустил провокации в ходе учений, в том числе связанные с нарушением воздушных границ стран-соседей Беларуси.

«Инциденты вполне возможны. Увы, Россия и Североатлантический альянс оказались в ситуации, когда между ними исчезли «прокладки» в виде отдельных стран и когда войска НАТО уже напрямую стоят перед Россией. Понятно, что НАТО приложит максимум усилий для пристального наблюдения за ходом учений. В этих целях будут использованы самолеты-разведчики, корабли с разведывательными функциями. При таком близком соприкосновении различные инциденты весьма вероятны», - резюмировал он.

В свою очередь, военный аналитик из «Новой газеты», независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр в комментарии Русской службе «Голоса Америки» отметил, что стратегические маневры «Запад-20017» стали крупнейшими в этом году, а возможно, и вообще в истории России и Беларуси.

«Они являются непосредственной проверкой готовности к ведению региональной войны в Европе, - утверждает он. - В этом контексте их и надо рассматривать. Под этим соусом произошло развертывание значительных сил и средств, массированная мобилизация. Естественно, это вызывает беспокойство у Запада. Но, скорее всего, в сентябре ничего страшного не случится».

Кроме того, Павел Фельгенгауэр подчеркнул, что войне в Грузии, «походу в Крым и дальнейшим действиям в Донбассе» также предшествовали учения российской армии. Вместе с тем он думает, что провокации и инциденты в ходе маневров вряд ли возможны, поскольку основное внимание будет сосредоточено на проверке возможностей логистической системы, готовности штабов, войск и техники.

«Так что до Нового года можно спать спокойно», - заключил военный обозреватель.

Учения «Запад-2017» пройдут вплоть до 20 сентября.