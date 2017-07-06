Россия и США могут обсудить создание бесполетных зон в Сирии

Россия попросила Соединенные Штаты предоставить дополнительную информацию по поводу высказываний госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Вашингтон готов обсудить с Москвой создание бесполетных зон в Сирии. Об этом в четверг заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая по государственному телевидению.

«Мы запросили (информацию). Мы пока не получили ответа на запрос о том, о каких именно бесполетных зонах идет речь, а раньше этот вопрос не поднимался», – заявил глава внешнеполитического ведомства РФ.

При этом Лавров отметил, что «нацеленность этого заявления» на взаимодействие России и Соединенных Штатов при всех возникающих вопросах к формулировке – это шаг в правильном направлении.

Накануне саммита «Большой двадцатки» в Германии госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о том, что США готовы обсуждать с Россией совместные усилия по стабилизации обстановки в Сирии, включая создание бесполетных зон. Кроме того, по его словам, США хотят обсудить с Россией вопрос об использовании наблюдателей за прекращением огня на местах и скоординированных поставках гуманитарной помощи жителям страны.

«Если две страны объединят усилия для установления стабильности на местах, это заложит основу для прогресса в урегулировании политического будущего Сирии», – говорится в заявлении Тиллерсона.

«У США и России, безусловно, имеются неурегулированные разногласия по ряду вопросов, но у нас есть возможности для надлежащей координации усилий в Сирии в целях обеспечения стабильности и реализации наших взаимных интересов в области безопасности», – добавил глава американской дипломатии.