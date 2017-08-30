Сможет ли Кремль оказать влияние на результат выборов в Бундестаг?

24 сентября в Германии пройдут выборы в Бундестаг. За четыре недели до дня голосования в немецкой газете “Die Welt” появилось интервью директора Федеральной службы по защите Конституции Германии (Bundesamt für Verfassungsschutz, сокращенно BfV) Ханса-Георга Маасена.

Руководитель ведомства, выполняющего функции контрразведки, сообщил, что у немецких спецслужб есть основания опасаться, «что Россия способна начать кампанию по дезинформации в связи с выборами в Бундестаг». В этих целях, по мнению Маасена Москва «может использовать кибератаки».

Директор Федеральной службы по защите Конституции ФРГ отмечает, что у его подчиненных «почти нет возможности получить необходимые для передачи в суд доказательства того, что за хакерскими атаками на Бундестаг стояла Россия». И добавляет, чтоBfV «считает это очень вероятным. Разведдеятельность российских спецслужб в Германии по-прежнему интенсивна», – подчеркивает Ханс-Георг Маасен.

Пока эта информация нигде больше не появилась, и многие в ФРГ, затаив дыхание, ждут, будет ли вливание этой переписки сейчас, перед выборами в Бундестаг

В тот же день в газете “Welt am Sonntag” вышло интервью с Михаилом Ходорковским. Экс-глава компании «ЮКОС» полагает, что российские власти имеют целях ряд возможностей для дестабилизации внутренней обстановке в странах, готовящихся провести выборы. С помощью этих средств, к которым Ходорковский отнес дезинформацию, коррупцию, провокации, убийства и терроризм, Кремль, по его мнению, российская власть может попытаться оказать влияние на исход выборов в Бундестаг. При этом Ходорковский констатирует: «Как далеко Кремль захочет зайти в ФРГ, трудно оценить».

В свою очередь, российская сторона отрицает эти инсинуации. В ходе состоявшейся 30 августа в Дохе пресс-конференции, находящийся с визитом в Катаре министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что германская разведка не предъявила ни одного факта о вмешательстве России в избирательную кампанию в Германии.

«Повысить иммунитет общества к информационным вбросам»

Заведующий отделом Европейского Союза и Северной Америки фонда Генриха Белля Сергей Лагодинский напомнил о краже электронных писем из интернет-платформы германского парламента в апреле и мае 2015 года. «Тогда около 16 гигабайтов данных были оттуда вытащены. Пока эта информация нигде больше не появилась, и многие в ФРГ, затаив дыхание, ждут, будет ли вливание этой переписки сейчас, перед выборами в Бундестаг», – сказал Лагодинский в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

Касаясь интервью Ханса-Георга Маасена газете “Die Welt”, эксперт сказал, что рассматривает его как предупреждение соответствующих ведомств по отношению к немецким избирателям, и к средствам массовой информации, и к России, поскольку тему хакерских атак и кражи информации поднимала канцлер Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным во время встречи в Сочи.

«То есть, это – подготовительная мера с целью повысить иммунитет немецкого общества к возможным вбросам информации. Речь также идет о том, как средства массовой информации должны относиться к таким вбросам. Например, французские СМИ отказались публиковать краденные данные, сказав, что такую информацию они должны перепроверить. И поскольку вброс произошел незадолго до выборов, то эффект от него пошел уже после дня голосования», – заметил Сергей Лагодинский. И добавил, что, по его сведениям, подобным образом намеревается поступить и немецкая пресса.

Если вброс краденных данных пока расценивается лишь как возможный фактор влияния на парламентские выборы в ФРГ, то идеологическая работа с немецкими избирателями Кремлем уже ведется. Причем, как пояснил Сергей Лагодинский речь идет не только о выходцах из бывшего СССР, которых активно обрабатывает российская пресса и спонсируемые Москвой русскоязычные СМИ в самой Германии. «В эту целевую группу входят и недовольные своим положением восточные немцы. Они получают подтверждение своим настроениям не из газет на русском языке, а из эфира Russia Today, Sputnik и подобных им придворных СМИ.

Но в Германии ситуация принципиально иная – в настоящий момент там нет такого сильного раскола, и поэтому у Кремля не очень выгодная ситуация

Их сюжеты и комментарии не только транслируются в эфире, но и копируются в соцсетях, ими пользуются “Альтернатива для Германии”, Pegida и другие движения, не оформленные в партии. И, в общем, они довольно популярны в этой среде, и с моей точки зрения, со стороны российского медийного сообщества прилагается максимум усилий для того, чтобы подобную информацию вливать в немецкое общество», – подытоживает Сергей Лагодинский.

Кто такие «донбасские программисты», и помогут ли они «путинферштеерам»?

Политолог Александр Морозов сомневается, что на предстоящих выборах в Бундестаг Москва сможет получить желаемый для себя результат. В том числе и потому, что среди лидеров крупных партий нет симпатизантов нынешнего российского президента, или как их называют в самой Германии – Putinverstehers, то есть, понимающих и оправдывающих политику Путина.

С Ангелой Меркель отношения были прохладными с самого начала ее пребывания у власти, а Мартин Шульц, возглавляющий социал-демократическую партию Германии, является еще большим, чем Меркель, критиком Кремля.

Дело в том, что сейчас развелось много сетевых партизан, которые из своих “патриотических”, а точнее – прокремлевских убеждений готовы совершать электронные атаки

«Так что перспективы вмешательства России в немецкие выборы значительно хуже, чем в американские или во французские. Потому что и в США, и во Франции был гораздо более заметный общественный раскол накануне голосования. И Кремлю, что называется, было во что играть: в США играли против Хиллари Клинтон, а во Франции играли в пользу Марин Ле Пен. Но в Германии ситуация принципиально иная – в настоящий момент там нет такого сильного раскола, и поэтому у Кремля не очень выгодная ситуация», – пояснил Александр Морозов в своем комментарии «Голосу Америки».

Морозов в течение полутора лет работал в Бонне, и поэтому хорошо изучил политическую ситуацию в ФРГ изнутри. «Еще пару лет назад казалось, что Кремль может сделать ставку на “Альтернативу для Германии” – популистскую партию, которая хорошо поднималась на волне мигрантской тематики. Но сейчас ее шансы наглядно сокращаются. Два года назад их популярность оценивалась в 14%, а сейчас – всего 7%, а может быть даже и меньше. Так что очевидно, что AfD теряет позиции», – подчеркивает Морозов.

Что же касается публикаций в немецкой прессе материалов о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы в Бундестаг, то политолог напоминает, что год назад немецкий парламент поручил Федеральной службе по защите Конституции изучить перспективу этого вмешательства и связанные с этим аспекты.

«Поэтому немецкая разведка подобным образом просто отчитывается перед публикой о проделанной работе», – считает Александр Морозов. И добавляет, что, на его взгляд, немецкие спецслужбы не ждут какого-то грубого вмешательства в избирательную кампанию, подобно тому, что было в США, когда был обнаружен взлом почтовых ящиков Демократической партии.

Вместе с тем, по мнению эксперта, нужно учитывать такой аспект, как деятельность российских блогеров, хакеров, пранкеров и интернет-троллей, которые вполне могут действовать без чьих-либо инструкций.

«Дело в том, что сейчас развелось много сетевых партизан, которые из своих “патриотических”, а точнее – прокремлевских убеждений готовы совершать электронные атаки. И исключать их появления на немецком информационном поле совершенно невозможно. Потому что теперь у нас есть большое количество так называемых “донбасских программистов”, которые добавились к “донбасским писателям”, “донбасским рок-музыкантам” и “донбасским кинематографистам”.

И все они выступают за любое обострение отношений и любую борьбу с Европой», – отмечает Александр Морозов. И заключает что эти несистемные интернет-деятели вполне способны проявить инициативу, чтобы хоть как-то ухудшить показатели ХДС и социал-демократов и провести в Бундестаг некоторое количество «путинферштееров».