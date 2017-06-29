Посол России покинет Вашингтон в конце июля

Посол Российской Федерации в США Сергей Кисляк может покинуть Вашингтон уже в конце июля. В последние месяцы дипломат оказался связан с серией скандалов о возможных негласных связях между членами команды Дональда Трампа с Кремлем.

О планах российского посла в четверг сообщил научный руководитель Института США и Канады – Сергей Рогов.

«Он возвращается в Москву в конце июля», – сообщил Рогов, выступая на международном форуме «Примаковские чтения» в Москве.

По словам Сергея Рогова, недавно он лично разговаривал с российским послом, и возвращение дипломата в Россию «связано с обычной ротацией кадров», а не с политическими скандалами.

В минувший вторник деловой совет «США-Россия» разослал официальные приглашения на прощальный прием в честь посла России в США Сергея Кисляка, назначенный на 11 июля в фешенебельном отеле St. Regis в Вашингтоне. До этого, о скором отъезде российского дипломата сообщил в социальных сетях бывший посол США в России Майкл Макфол.

Официально, Кремль пока никак не комментирует информацию о смене главы российского диппредставительства в США. В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков отказался отвечать на вопросы журналистов об этом, сообщив, что «такие сведения держатся в секрете до официального назначения».

По информации российских СМИ, сменить Кисляка в Вашингтоне должен заместитель министра иностранных дел РФ – Анатолий Антонов. 18 мая его кандидатуру одобрил комитет Госдумы по международным делам.