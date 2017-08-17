СПИД и деньги

МОСКВА – По данным UNAIDS, Россия вышла на третье место в мире по числу новых случаев ВИЧ-инфицированных после ЮАР и Нигерии. В прошлом году этот незавидный прирост в стране составил более 100 тысяч человек, и в нынешнем году процесс явно не улучшился.

Как показывает мониторинг Роспотребнадзора, на начало июля 2017 уже умерло 14 631 ВИЧ-инфицированных, что на 13,6% больше, чем за 6 месяцев 2016 года. Всего число ВИЧ-инфицированных в России составило 1 167 581 человек, из них умерли по разным причинам 259 156 человек. При этом необходимое лечение получает лишь каждый третий россиянин из-за недостатка финансирования.

О ситуации с эпидемией Русская служба «Голоса Америки» поговорила с главой Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академиком РАМН Вадимом Покровским.

Виктор Владимиров: Вадим Валентинович, чем говорит тот факт, что Россия вошла в тройку лидеров по числу новых случаев ВИЧ-инфицированных?

Вадим Покровский: Это свидетельствует о том, что эпидемия, как мы и предсказывали, разворачивается. Хотя, конечно, она идет не только в России, но и в Восточной Европе, в целом. Очевидно, те меры, которые принимались в последние годы по предупреждению развития заболевания, были недостаточны. В частности, не увеличилось финансирование этой проблемы. Оно, в общем-то, достаточно сильно законсервировано. Поэтому и профилактические программы очень мало субсидировались для того, чтобы остановить эпидемию.

В.В.: Это верно, что в бюджете не предусмотрено увеличения финансирования вплоть до 2019 года, несмотря на продолжающееся распространение эпидемии?

В.П.: Да, сейчас принят бюджет на три года, и в нем нет увеличения финансирования на проблемы ВИЧ-инфекции. Хотя в стране принята Национальная стратегия по борьбе с ВИЧ, и логично было бы предположить, что финансирование увеличится. Ведь, по идее, стратегия должна привносить что-то новое, на реализацию чего, естественно, должны быть предусмотрены средства, а этого пока не происходит. Но я надеюсь, что в нынешнем году депутаты все-таки внесут соответствующие изменения в бюджет. Потому что проблема растет, и справиться с ней без дополнительных материальных затрат не представляется возможным.

В.В.: Сколько всего денег требуется для ликвидации проблемы и сколько выделяется по факту?

В.П.: Ориентир такой – нужно порядка ста миллиардов в год, чтобы стабилизировать ситуацию. А для того, чтобы повернуть ее вспять, требуется еще больше. По факту мы имеем 17,5 миллиардов бюджетных рублей, и еще регионы выделяют средства на поддержание системы оказания медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, в частности, на полтора миллиарда закупаются лекарственные препараты. То есть затраты уже большие, но этого явно недостаточно, потому что эпидемия растет. За прошлый год было зарегистрировано 103 тысячи новых случаев ВИЧ-инфицированных. А в этом году за первые полгода уже больше 50 тысяч новых случаев есть. Поэтому улучшения ситуации пока не видно.

В.В.: Какова сегодня картина со смертностью среди больных СПИДом?

В.П.: По данным Росстата, в прошлом году около 18 тысяч человек умерло по причине ВИЧ-инфекции. Это официальная статистика. В этом году мы ожидаем прирост смертности порядка 10-15 процентов. Это вполне естественно, потому что зарегистрировано ВИЧ-инфицированных больше 900 тысяч, и если к этому числу еще прибавится сто тысяч, то понятно, что количество умерших тоже вырастет. Если, разумеется, не будет улучшения системы излечения больных.

В.В.: Какой процент зараженных получает сейчас необходимое лечение?

В.П.: Около трехсот тысяч – это порядка 30-35 процентов (от общего числа), а желательно на 100-процентно обеспечение лечением. Международные организации выдвинули такие цели: 90 процентов зарегистрированных должны получать лечение. На последнем конгрессе UNAIDS, который проходил в мае в Париж, заявлено, что в среднем 50 процентов ВИЧ- инфицированных уже получают антиретровирусную терапию. Мы отстали даже от среднего мирового показателя. Это нужно быстро ликвидировать.

В.В.: Какого качества препараты получают российские граждане и соответствуют ли они мировым стандартам?

В.П.: Те препараты, которые у нас употребляются, рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения. Но, если сравнивать их с теми, что применяются сейчас в США и Европе, то они уже несколько устарели. Этот препараты разработаны 15-20 лет назад. Их надо принимать несколько раз в день по нескольку таблеток, в то время как сейчас «золотой стандарт» – одна таблетка в день. Безусловно, это тоже связано с финансированием, потому что новые препараты стоят дороже.