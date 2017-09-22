Россия отрицает, что размещала в Facebook политическую рекламу

Россия не размещала в Facebook рекламные посты с целью повлиять на президентские выборы в США, заявил в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Американские законодатели призвали Федеральную избирательную комиссию добиться прозрачности по вопросу о размещении рекламы в социальной сети после того, как выяснилось, что во время предвыборной кампании российские организации размещали там рекламу политического характера.

«Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в "Фейсбуке", и никогда этим не занимались, никогда российская сторона не была к этому причастна», – сказал Песков журналистам.