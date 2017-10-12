Россия обвинила США в незаконном наращивании войск

Россия в четверг обвинила США в незаконном наращивании своих сил в Польше и странах Балтии, заявив, что Вашингтон, не привлекая внимания, фактически развернул целую бронетанковую дивизию в нарушение основополагающего договора, регулирующего отношения Москвы и НАТО.

Министерство обороны России заявило, что предполагаемое нарушение произошло в сентябре, когда Россия и Беларусь проводили масштабные военные учения «Запад-2017».

Представитель минобороны Игорь Конашенков заявил, что в рамках ротации военнослужащие 2-й бронетанковой бригадной боевой группы должны были заменить своих коллег из 3-й бронетанковой бригадной боевой группы, которые должны были оставить им свою технику.

Вместо этого, сказал Конашенков, 2-я бронетанковая бригада, не привлекая внимания, была развернута в Польше со своей бронетехникой, в то время как танки и бронетехника от 3-й бригады остались и могут быть укомплектованы личным составом с американской базы Рамштайн в Германии в течение двух часов.

«Таким образом, вопреки всем заявлениям НАТО и США о "незначительности" стягиваемых к российским границам войск, де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия ВС США», – заявил представитель минобороны РФ.