Россия обвинила США в «избирательной слепоте» в Сирии

Россия обвинила США в том, что они позволяют «Исламскому государству» действовать «у них под носом» в Сирии, заявив в среду, что Вашингтон разрешает группировке свободно перемещаться по территории рядом с американской военной базой.

Обвинения, высказанные министерством обороны России, в основном касаются американской военной базы в Эт-Танфе – стратегической зоне на юге Сирии у границы с Ираком.

Россия считает американскую базу незаконной и заявляет, что она и территория вокруг нее превратились в «черную дыру», где беспрепятственно действуют боевики.

США утверждают, что Эт-Танф является временной базой, которая используется для подготовки сил партнеров для борьбы с «Исламским государством».

Представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Москва хочет знать, каким образом около 300 боевиков проехали на пикапах через подконтрольную США зону и попытались заблокировать трассу между Дамаском и Дейр-эз-Зором, которая используется для снабжения сирийских войск.

По его словам, США пока не дали никаких разъяснений.

Представитель минобороны сказал, что Россия предлагает «американской стороне дать разъяснение и по другому факту своей избирательной слепоты в отношении действующих у них под носом боевиков».

По его словам, ранее в этом месяце около 600 боевиков, находившихся в лагере для беженцев на подконтрольной США территории двинулись сплошным потоком к бывшему таможенному пункту Тафас на границе Сирии и Иордании и захватили продовольствие и медикаменты, предназначавшиеся для местных жителей.