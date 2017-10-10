Россия обвинила США в имитации борьбы с «Исламским государством» и сознательном сокращении авиаударов в Ираке, чтобы позволить боевикам группировки уйти в Сирию и замедлить продвижение сирийской армии, получающей российскую поддержку.

В заявлении министерства обороны России, ставшем очередным свидетельством усиления напряженности между Москвой и Вашингтоном, говорится, что коалиция во главе с США резко сократила воздушные удары в сентябре, когда сирийские войска при поддержке российской военной авиации начали брать под контроль провинцию Дейр-эз-Зор.

Представитель министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил: «Возглавляемая США коалиция, имитирующая борьбу с ИГИЛ, прежде всего в Ираке, все это видит, но продолжает якобы активно бороться с ИГИЛ почему-то в Сирии».

В результате, по его словам, большое количество боевиков перешло из приграничных районов Ирака в Дейр-эз-Зор, где они пытаются закрепиться на левом берегу Евфрата.

«Действия Пентагона и коалиции требуют разъяснений: является ли такая смена приоритетов у США и коалиции стремлением максимально осложнить операцию сирийской армии при поддержке ВКС России по освобождению сирийской территории к востоку от реки Евфрат?» – задался вопросом Конашенков.

Представитель минобороны заявил, что сирийская армия пытается вытеснить «Исламское государство» из города Аль-Меядин к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, но группировка ежедневно пытается пополнить свои ряды иностранными наемниками из Ирака.