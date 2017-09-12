Россия: сирийская армия очистила от оппозиции 85 процентов территории

Российские вооруженные силы заявили во вторник, что сирийские войска очистила от оппозиционных боевиков около 85 процентов территории страны, достигнув заметных успехов спустя два года после того, как Москва вмешалась в конфликт, чтобы помочь своему давнему союзнику.

Россия предоставляет воздушную поддержку войскам сирийского президента Башара Асада с 2015 года, благодаря чему удалось изменить расклад сил: сирийская армия и ее союзники получили преимущество над силами оппозиции и боевиками «Исламского государства».

Выступая перед журналистами на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия, генерал-лейтенант Александр Лапин напомнил, что сирийскому правительству предстоит зачистить от «экстремистов» еще 15 процентов территории (около 27 000 квадратных километров).

За последние несколько недель сирийские войска при активной сухопутной поддержке иранских сил вытеснили боевиков ИГ из центральной провинции Хомс, на границе с Ливаном, а теперь сражаются за богатую нефтяными ресурсами восточную провинцию Дейр-аз-Зур.