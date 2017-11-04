Москва отметила День народного единства концертом и задержаниями

МОСКВА - День народного единства в России, учрежденный властями в 2005 году, как сообщают российские медиа, так и не стал праздником, суть которого понятна для россиян: большинство тех, кого опрашивали в субботу журналисты на официальных мероприятиях, говорили о том, что лишний выходной не помешает.

На этот раз официальным мероприятием стал массовый концерт в Лужниках, посмотреть который пришли - или, по сообщениям с места событий, были привезены организовано - до 130 тысяч зрителей. Таковы официальные данные которые московская полиция предоставила агентству «Интерфакс», сообщив, что мероприятие прошло без происшествий.

Президент России Владимир Путин на торжественном приеме по случаю праздника в Кремле заявил, что «бережное отношение к Родине, забота о ней, верность искренней дружбе и неприятие какого-либо давления извне - это несущие конструкции российской государственности, наш генетический и культурный код».

По словам российского президента, «традиции взаимного доверия, согласия, родства... наполняют единство российской нации особой внутренней силой».

Примерно в то время, когда Путин произносил эти слова в Кремле, на юго-востоке Москвы полиция разгоняла и задерживала участников националистического «Русского марша». Сначала им не разрешили использовать ряд баннеров с лозунгами, а потом, когда большинство из организаторов марша отказалось провести его без средств агитации, и собравшиеся думали, что им делать дальше, полицейские стали хватать людей и заталкивать их в автозаки.

Полиция применяла силу, и в результате были задержаны, по различным данным, от 26 до 70 человек. При этом другой «Русский марш», прошедший на северо-западе Москвы, состоялся и прошел мирно.

Задержания членов «Артподготовки», обыски у националистов

Жесткие действия российских правоохранительных органов на несостоявшемся «Русском марше» стали продолжением их действий в отношении националистов в России, начавшихся раньше. Утром в субботу полиция провела обыски у двух организаторов «Русского марша» - Ивана Белецкого и Юрия Горского, при том, что обоих националистических активистов в России сейчас нет.

За день до этого, 3 ноября, ФСБ России сообщила о массовом аресте членов организации «Артподготовка», которое объявлено в России экстремистским, и лидер которого, Вячеслав Мальцев, скрылся из России после того, как на него было заведено уголовное дело по обвинениям в «публичных призывах к экстремистской деятельности».

Как было заявлено представителями российской спецслужбы, законспирированная ячейка «Артподготовки» планировала «совершить 4-5 ноября резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков».

ФСБ также сообщила, что «в ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны, изъято 15 бутылок с зажигательной смесью», и что решается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по обвинению в подготовке террористического акта.

Вячеслав Мальцев, в разные годы своей политической карьеры - член «Единой России» и «номер два» в избирательном списке демократической оппозиционной партии ПАРНАС - в своих интервью заявлял о том, что 5 ноября этого года в России должна произойти революция. Политик стоит на националистических позициях и является жестким критиком Владимира Путина: в ходе кампании по выборам в Государственную Думу в 2016 году он призывал к немедленному импичменту президента России.

Также в пятницу в Саратове местный суд на два месяца арестовал активиста «Артподготовки» Сергея Рыжова по подозрению в подготовке теракта, а в Красноярске другой активист «Артподготовки», Александр Зайцев был арестован на тот же срок по обвинению в склонении к организации массовых беспорядков.

Александр Морозов: ФСБ показывает, что разговоры о протесте могут закончиться обвинениями в терроризме

Российский политолог Александр Морозов говорит, что движение «Артподготовка» - это сообщество молодых людей, вдохновленных видеоблогом Вячеслава Мальцева с одноименным названием: «У Мальцева возник круг сторонников, которых он реально не мог контролировать, потому что он не создавал никакой политической организации. Сам Мальцев, когда говорил про 5 ноября, конечно, не имел в виду никаких терактов и никакого восстания. Это был, скорее, политтехнологический жест нагревания ожиданий, стратегия мобилизации людей, похожая на сектантскую. Я думаю, что на периферии его аудитории могли возникнуть какие-то разговоры вокруг этого 5 ноября, и ФСБ с радостью схватилась за эту возможность».

По словам эксперта, «дело Мальцева, которое раскручивается сейчас, чрезвычайно выгодно для спецслужб в демонстрации ими бесконечного расширения понятия «экстремизм», под которое можно подвести теперь практически что угодно».

«Это дело вписывается в начало гонений, которые Кремль сейчас предпринял против так называемых «русских националистов». Хотя Мальцев и не является «русским националистом» в буквальном смысле слова, но к аудитории его видеоблога примкнуло, конечно, какое-то количество националистически ориентированных парней. Кремль перед любыми выборами проводит такую «зачистку флангов» с помощью спецслужб, громя какие-то крайне левые и крайне правые организации. Здесь ФСБ его громит и одновременно дает понять всем участникам политического процесса, что любые зафиксированные разговоры в условиях тотальной прослушки об активных или агрессивных формах протеста будут истолкованы как экстремизм, а в некоторых случаях - как терроризм», - анализирует Александр Морозов суть действий ФСБ против Мальцева и его сторонников.

Для спецслужб в России, резюмирует политолог, «коктейль Молотова», наряду с палатками на площадях столицы, является признаками организации Майдана, и его упоминание в сообщении ФСБ говорит о желании спецслужбы связать людей из «Артподготовки» в сознании российских граждан со «сторонниками цветных революций».

Николай Петров: Эти акции ФСБ - для усиления ощущения осажденной крепости

Руководитель Центра политико-географических исследований Николай Петров считает, что разгром «Артподготовки», осуществленный ФСБ, может сделать российское общество еще более толерантным к государственному насилию: «Это продолжение ползучего нарастания репрессивности, когда все новые и новые общественные группы оказываются под ударом. И это - очень продуманная и опасная тактика, потому что одновременно в обществе создается ощущение, что это все враги, и усиливается ощущение осажденной крепости, а соответственно, и необходимости принятия репрессивных мер для поддержания контроля над ситуацией».

«Мы видели, что сначала были радикальные мусульмане, потом экстремисты из числа националистов, потом «сектанты», сейчас дошло дело до «Артподготовки» - отмечает эксперт.

Николай Петров допускает, что действия ФСБ сейчас стали вызывать чувство протеста у слишком многих групп в российском обществе, и предъявление «коктейлей Молотова» - это ее попытка переломить информационную повестку в свою пользу: «Совсем недавно, в течение последних недель, два губернатора громко и скандально объявили о беспределе ФСБ. Такого раньше не было, чтобы губернаторы публично объявляли о том, что на них и на всю региональную политическую элиту оказывается давление со стороны ФСБ. Так что я вижу еще и попытку, что называется, сменить тему и предъявить обществу факт обезвреживания потенциальных нарушителей спокойствия, при этом неизвестно, насколько реальных».