Российские власти вынесли предупреждение телекомпании CNN

МОСКВА — Озабоченность российских властей возможными ограничениями на работу пропагандистских медиа из России, вещающих на территории Соединенных Штатов, 30 сентября вышла на новый уровень: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг сообщил журналистам, что эта тема была затронута на оперативном совещании Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России.

«Затрагивалась... в ходе совещания тема о продолжающемся и порой нарастающем давлении на российские СМИ в некоторых странах за рубежом. Отмечалась неприемлемость таких действий в отношении наших СМИ», – сказал представитель Кремля.

В тот же день телекомпания CNN, которая имеет в России лицензию на вещание, получила административное предупреждение от российского контролирующего ведомства – Роскомнадзора – за «неправильное указание в эфире выходных данных». Роскомнадзор сделал официальное заявление, в котором было сказано: «Представители телеканала (CNN — Д.Г.) вызваны в Роскомнадзор для рассмотрения административных дел. Будет решен вопрос о вынесении телеканалу предупреждения за нарушение закона о СМИ и лицензионных требований в сфере телевизионного вещания».

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил агентству «Интерфакс», что речь идет о чисто техническом вопросе: «По законодательству только после двух предупреждений инициируется процедура прекращения деятельности СМИ, причем, делается это через суд. В данном случае речи об этом не идет, компания CNN получила административное предупреждение за достаточно банальное нарушение: неправильные выходные данные, которые они по закону должны сообщать в эфире».

Тем не менее, многие не поверили в простое совпадение этих двух событий - именно CNN с начала этого года стала объектом критики российских парламентариев за якобы допущенное телекомпанией, вместе с другими медиа из США, «вмешательство в российские выборы». В России CNN рассматривается как одно из главных медиа США уже многие годы – с тех пор, как в 1993 году телекомпания организовала прямую многочасовую трансляцию событий осени 1993 года в Москве, связанных с противостоянием президента Бориса Ельцина и Верховного Совета.

Ранее российская государственная англоязычная телекомпания RT сообщила, что одной из фирм, обслуживающих ее подразделение в США, американскими властями было предложено зарегистрироваться в качестве «иностранного агента». Также в Конгрессе США зарегистрирован законопроект, предоставляющий Министерству юстиции дополнительные полномочия для расследования потенциальных нарушений американского законодательства телеканалом RT America.

Василий Гатов: Москва будет отвечать на действия против RT и Sputnik

Приглашённый исследователь Анненбергской школы Университета Южной Калифорнии, российский медиа-аналитик Василий Гатов считает, что действия Москвы в отношении американских медиа «будут сильно зависеть от того, какое давление в США будет оказываться на RT и смежную с ней компанию Sputnik».

«Любой демонстративный ход, который ущемит интересы этих компаний, приведет к симметричным и жестким шагам России в отношении медиа США, причем я подозреваю, что в первую очередь это коснется коммерческих медиа, таких, как CNN, а не тех, которые финансируются государством через BBG (Совет управляющих по вопросам вещания — Д.Г.). Если же даны инструкции “попортить кровь”, что очень похоже на нынешнюю российскую власть – и это уже явление другого порядка – то я бы ждал, что будет взят заложник, и что может повториться случай Николаса Данилофф (американского журналиста, арестованного КГБ СССР в 1986 году в Москве — Д.Г.)», – полагает Василий Гатов.

Гатов считает, что американские журналисты могут оказаться как жертвами ответных акций Москвы на действия США, так и «сопутствующими потерями» в более крупной игре: «Например, у американских журналистов МИД может отзывать аккредитации, ссылаясь на то, что они не предоставляют материалы о деятельности того же российского МИДа, или придумает еще какие-нибудь бюрократические глупости. Но это – на уровне ответа за RT. А вот если политической контрразведке дано указание идти на конфронтацию, то это совсем другое дело – тут может быть все очень жестко».

«Роскомнадзор тут точно играет роль “пристяжного”, потому что принципиально воздействовать на западные медиа он не может, за исключением тех, кто получил лицензию на вещание в России, а таких немного. Иностранными корреспондентами и их бюро занимается МИД» - поясняет Василий Гатов.

Глеб Павловский: Россия все время мыслит «ответными мерами»

Президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский считает, что говорить о логичности и соразмерности возможных действий в медиа-конфликте двух стран не приходится: «Фактор господина Трампа создал мультипликатор всего, и не только в Америке, а повсюду – в Москве тоже за этот фактор схватились страстно, и не отпускают даже после того, как потеряли надежду на улучшение отношений. Все очень атмосферно, все могут зайти достаточно далеко в своих действиях, никто не знает, насколько далеко».

«Россия все время мыслит “ответными мерами” и ничем иным. Если одна сторона отсчитывает свои действия от шагов другой стороны, и при этом еще и старается, чтобы та, другая сторона эти действия не угадала, то она теряет ориентацию, Я сейчас говорю о России, которая все время хочет отсчитывать свою политику от каких-то ею перетолкованных шагов условного Запада – это реактивная политика» - описывает Глеб Павловский логику действий российского руководства.

«Российские медиа, с одной стороны, являются трансляторами эмоциональных всплесков Кремля, и они же сами и создают эти всплески, и усиливают их, причем я имею в виду не только СМИ, но и систему пресс-секретарей, и всех, кто создает официальное российское информационное поле», – продолжил президент ФЭП тему возможной реакции Москвы на действия Вашингтона.

Павловский считает, что, «Москва пока еще защищает имеющие у нее инструменты и считает, что RT – это инструмент, который должен находиться там, где находится, но если у RT возникнут какие-то реальные проблемы, то ситуация будет переведена Россией в другую фазу. Они не остановятся на моменте, когда все можно урегулировать, а наоборот, будут стараться все обострить, полагая, часто ошибочно, что другая сторона отступит».

«Они в этом стиле отвечали на “Закон Магнитского”, размышляя, чем они могут действительно ошеломить другую сторону, и придумали запрет на усыновление. Чем в случае с медиа можно ошеломить не знаю, надеюсь, спутники они сбивать не станут», – иронически замечает политолог.