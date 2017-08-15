Рубахин: «Американские санкции работают на благо России»

ВАШИНГТОН - Координатор российского экологического движения «В защиту Хопра» Константин Рубахин в интервью «Голосу Америки» рассказал о пятилетней борьбе против разработок цветных металлов в Воронежской области, тендер на которые принадлежит компании УГМК.

Активисты экологических движений утверждают, что добыча никеля в Черноземье нанесет колоссальный урон заповедному краю, и может угрожать продовольственной безопасности России. Осенью 2017 года Госкомиссия по запасам полезных ископаемых, как ожидается, примет окончательное решение о целесообразности проекта.

Рубахин, получивший политическое убежище в Литве, занимается также расследованиями на тему экспорта коррупции из России.

О «никелевой войне» на Хопре

«Война на самом деле продолжается. Сейчас она замерла в ожидании официального решения компании-лицензиата – Уральской горно-металлургической компании. Будут они разрабатывать эти месторождения в результате проведенной уже геологоразведки, или не будут. Мы надеемся, что дали понять достаточно внятно, что люди будут сопротивляться дальше, что сопротивление только усилится, если это решение будет принято. Физическое противостояние, суды продолжаются до сих пор и без меня. Я, со своей стороны, из-за рубежа помогаю бороться, потому что эти люди хотят добыть этот никель для того, чтобы продать его через Европу. И эти деньги остаются в Европе, в собственности олигархов, владеющих УГМК».

О вариантах развития ситуации

«Мы – за полный запрет, но сейчас даже решение о заморозке будет для нас победой, потому что это будет означать, что компания оценила риски, что компания уже склонна полностью этот проект отменить. Там, где заморозка, там и отмена, я на это надеюсь... Если, например, придет какая-то другая компания, будет еще хуже. Лично для меня это будет катастрофой, потому что фактически мы помогли какой-то компании сменить УГМК. То есть мы против проекта – это самое главное в этой ситуации. Активисты анализируют ситуацию, делают анализы воды, которая уже сейчас загрязнена из-за геологоразведки. Там, в колодцах рядом с этой разведкой, радиация по альфа-активности в десять раз больше. Они заказывают это за свои деньги – 2-3 тысячи долларов стоит такой анализ, они тащат его в Москву, заказывают, привозят обратно, а местные власти смотрят, делают свой анализ в каком-то другом месте, показывают и говорят, что все нормально – пейте, люди, эту воду отравленную. Абсолютный подлог. Мы говорим об альфа-радиации в колодце, а они меряют гамма-радиацию рядом с колодцем».

О значимости западных санкций

«Мы считаем, что нужно приступать к правовым действиям, чтобы были конкретные санкции, которые работают. Американские санкции работают во многом на благо России. Они могут такие проекты, как на Хопре, просто сделать невозможными, потому что никто этот металл не будет покупать. Представьте, 90-95-97 процентов в разные годы экспортируются, а оставшиеся 3 процента, которые потребляются внутри России, будут никому не нужны. Поэтому просто этот проект будет не нужен. Такие санкции противостоят тем людям, жуликам, которые пытаются все разворовать. Раз мы сами не можем это сделать, наверное, какие-то внешние инструменты нужны, чтобы, во-первых, ограничить их, а во-вторых, уже потом, описать все это имущество, которое они украли, что более неохотно, конечно, будут европейцы делать, и вернуть его назад... Каждый жулик знает, что если деньги пройдут через США, он сядет рано или поздно в любой стране. В Европе такого нет, потому что, во-первых, они ближе, они в большем контакте, и их легче коррумпировать. Во-вторых, они действительно заинтересованы в тех же ресурсах, в топливе – каждая зима проходит под вопросом поставок, будет газ или не будет».