RT зарегистрируется в качестве иностранного агента в США

Главный редактор российского государственного телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что канал уступит требованию США о регистрации в качестве иностранного агента, однако при этом планирует обжаловать его в суде.

Как заявили в RT, Министерство юстиции США потребовало от телеканала зарегистрироваться к понедельнику.

«Американский Минюст нам не оставил выбора: юристы говорят о том, что если мы не зарегистрируемся как иноагент, то руководитель компании в Америке может быть арестован, могут быть арестованы счета компании. Между такими последствиями и регистрацией в качестве иноагента мы вынуждены выбрать регистрацию, хотя, безусловно, мы категорически не согласны с этим требованием», – заявила Симоньян на русскоязычном сайте RT.

«Мы считаем, это требование не просто противоречит законодательству, и мы намерены доказать это в суде, – добавила она.

Канал RT начал вещание в 2005 году под брендом Russia Today. Заявленная цель канала – подача российской точки зрения на события в мире и освещение событий, которые игнорирует западные СМИ.

На Западе канал неоднократно критиковали как инструмент пропаганды и распространения теорий заговора.