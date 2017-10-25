Станет ли канал RT иностранным агентом?

На прошлой неделе незаметно прошел срок, о котором так много говорили российские чиновники и парламентарии. Как сообщил еще в начале сентября российский государственный телеканал RT, одна из «сервисных» компаний, обеспечивающая работу канала в США, получила уведомление от американского Минюста с требованием зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» в срок до 17 октября этого года.

Как уточнила главный редактор телеканала Маргарита Симоньян, это решение может привести к уголовному преследованию и арестам сотрудников RT в Америке, а сам канал будет вынужден прекратить работу в Соединенных Штатах. К хору возмущенных голосов немедленно присоединился МИД РФ и члены временной комиссии Совета Федерации по противодействию иностранному вмешательству. В дипломатическом ведомстве пообещали в ответ на возможные «притеснения» сотрудников RT ввести «зеркальные меры» в отношении работающих в России американских журналистов, а сенаторы и вовсе пригрозили внести в список «нежелательных компаний» пять медиа-организаций, в числе которых, помимо «Голоса Америки» и «Радио Свобода», оказался еще и телеканал CNN. Если инициатива сенаторов будет одобрена, всем этим СМИ будет запрещено работать в России.

В защиту сотрудников RT выступил лично президент Владимир Путин, завявивший, что считает «недопустимым» давление на российских журналистов со стороны США.

Между тем, срок исполнения «ультиматума» потихоньку истек. Судя по официальному сайту, на котором выкладывается информация о компаниях и частных лицах, прошедших в США регистрацию в качестве «иностранного агента», «сервисная» компанипя, обеспечивающая деятельность RT в Америке, регистрацию так и не прошла.

В течении полутора месяцев американские официальные структуры эту информацию никак не комментировали. В ответ на запрос Русской службы «Голоса Америки» официальный представитель минюста США Вин Хорнбакл коротко сообщила, что юридическое ведомство не отвечает на вопросы, и не предоставляет информацию «о конкретных компаниях, которые должны или не должны пройти регистрацию в рамках Акта о регистрации иностранных агентов (FARA)».

В минувший вторник свою позицию впервые озвучил Госдепартамент США.

«Когда Соединенные Штаты просят кого-либо зарегистрироваться в качестве иностранного агента, мы никак не влияем и не мешаем им сообщать новости и распространять информацию», – сказала в ходе брифинга представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, подчеркнув, что, в отличие от России, «это очень простой процесс», никак не влияющий на деятельность организации.

Чем опасна FARA?

Закон о регистрации иностранных агентов (Foreign Agents Registration Act – FARA) был принят в США в 1938 году для противодействия нацистской пропаганде и «работе германских пропагандистов», действовавших в стране накануне Второй мировой войны. Согласно закону, обязательной регистрации подлежат частные лица или орагнизации, вовлеченные в политическую или «квазиполитическую» деятельность в пользу иностранного правительства или организации.

При этом под «политической активностью» понимаются попытки «попытки повлиять на любое ведомство или официальное лицо правительства Соединенных Штататов, или на любую часть общества Соединенных Штатов с целью сформулировать, принять или изменить внутреннюю или внешнюю политику Соединенных Штатов».

В настоящее время в списках «иноагентов» Минюста США числится 401 компания. В период с начала сентября 2017 года по конец октября регистрацию получила 21 фирма, в основном работающая в области общественных связей, рекламы и PR.

Согласно закону FARA, любая организация, чья деятельность соответствует этим критериям, должна зарегистрироваться в качестве иностранного агента, подав соответствующие документы в министерство юстиции. Таким образом «регистрант» берет на себя обязатьельства дважды в год отчитываться перед властями США о своих действиях, непосредственно связанных с работой на иностранное правительство и средствах, полученных от властей другой страны. Любая распространяемая информация должна содержать указание о том, что она «распространяется агентом в интересах иностранного заказчика».

В качестве наказания за не исполнение этих требований предусмотрен штраф в размере 10 тыс долларов или тюремное заключение сроком до 5 лет. Именно закон FARA, кстати, американские власти использовали в 2010 году, после ареста 12 российских шпионов-«нелегалов». Следствие тогда установило, что российские разведчики за годы жизни в США так и не сумели получить доступ к какой-либо секретной информации. Поэтому вместо обвинений в шпионаже всем задержаным было предъявлено нарушение правил Закона о регистрации иностранных агентов, а в качестве улик в суде упомянули о финансовых средствах, которые «нелегалы» получали из Москвы.

В тексте закона особо уточняется, что требования закона не распространяются на «новостные агентства и средства массовой информации», но при этом подчеркивается, что этот запрет действует только в отношении организаций, котогрые «не менее, чем на 80 процентов» принадлежат гражданам США, а также «не находятся в собственности, в управлении, под контролем, не получает субсидий или финансирования, и политика которых не определяется иностранным заказчиком».

В настоящее время в списках «инагентов» в США числятся только четыре СМИ, в числе которых японский телеканал NHK и распространители китайской газеты The China Daily, выходящей на английском языке. В архивах минюста Соединенных Штатов, правда, упоминается, что советское информационное агентство ТАСС вполне официально было зарегистрировано в качестве «иностранного агента» с 1942 по 1992 год, а российское агентство РИА «Новости» угодило в этот список в 2004-2005 годах, как организатор программы культурных обменов.

Чем FARA грозит российскому телеканалу?

В многочисленных заявлениях о требовании зарегистрироваться «инагентом», российские официальные лица и представители канала RT так и не уточнили, от какой именно компании потребовал предоставить документы Минюст США.

Тем не менее, руководители канала не раз публично поясняли, что RT не зарегистрирован в Соединенных Штатах, а производит видеосюжеты, обеспечивает эфир и даже нанимает сотрудников некая «стопроцентно американская компания», а Москва лишь покупает и ретранслирует ее продукцию.

До 2014 года всей деятельностью RT в Америке действительно руководил бывший КВНщик и бизнес-партнер одного из основателей канала Михаила Лесина – Алексей Язловский. В апреле того же 2014 года он признал себя виновным в сокрытии налогов, отмывании денег и финансовом мошенничестве на сумму, превышающую 1 млн долларов. В ходе судебного заседания выяснилось, что в этих схемах самую активную роль играли компании RTTV America, Inc. и RTTV Studios, LLC., принадлежащие Язловскому.

Именно эти фирмы обеспечивали деятельность RT в Соединенных Штатах. Им принадлежали не только эфирные студии, техника и оборудование, но и права на логотип телеканала.

Шумный скандал заставил московских руководителей RT срочно поменять «сервисную компанию». Место фирм Язловского заняла компания T&R Productions LLC, которую, впрочем, зарегистрировали по тому же адресу в центре Вашингтона, где до этого числились прежние «производители». Права на логотип и товарный знак канала были переданы московскому «АНО-Новости».

По официальным данным, в период с 2014 по 2016 год T&R Productions подала запросы на получение пяти рабочих виз H1B для сотрудников, приезжающих из России, показав, что средняя прибыль от выполнения контрактов с RT составляет чуть менее 8 тыс долларов в год.

Эксперты в американской столице, правда, считают, что отсутствие исчерпывающей информации о финансировании является вполне достаточным поводом для включения ее в список «иностранных агентов».

«Действительно, в США работают иностранные телекомпании, которые так или иначе поддерживаются государством, и при этом никто не просит их пройти процедуру регистрации в минюсте, - пояснила «Голосу Америки» эксперт Института Брукингса Алина Полякова (Alina Polyakova, Brookings Institution). – И Би-Би-Си, и “Аль Джаззира”, и “Немецкая волна” имеют полностью прозрачную структуру, они не зависимы от своих правительств и не являются инструментами влияния. Каждый может легко узнать, как финансируется Би-Би-Си, сколько платит каждое домохозяйство, каков общий бюджет и как именно он распределяется. Но вы не получите этой информации об RT, “Спутнике” или любом государственном российском СМИ».

По мнению Поляковой, достаточно легко выяснить, насколько то или иное средство массовой информации контролируется властями государства.

«Вы смотрите Би-Би-Си, и видите, критикуют ли они британское правительство?, – говорит она. – Иногда создается впечатление, что это единственное, чем занимается Би-Би-Си все время. Но на RT или “Спутнике” вы никогда не увидите критических высказываний в отношении Путина, несмотря на то, что существует огромное количество причин и поводов для критики российских властей».

Некоторые наблюдатели в Вашингтоне считают, что раздраженные комментарии российских представителей, уже назвавших инициативу Минюста США «охотой на ведьм», вряд ли стоит воспринимать серьезно.

«По некоторым данным, размер годового бюджета RT составляет более 300 миллионов долларов, но никто не знает, как и на что расходуются эти деньги, – считает партнер юридической фирмы Venable LLP Эд Уилсон. – В рамках FARA компания будет должна предоставить отчеты о финансовой деятельности, и, по всей видимости, это именно то, что вызывает столь раздраженную реакцию».

«Регистрация любой организации в соответствии с FARA никак не запрещает ей продолжать свою деятельность, – говорит Алина Полякова. – Они могут продолжать вещать в Соединенных Штатах, и заниматься тем же самым, чем они занимались. Здесь вопрос только в открытости и прозрачности, в том, что прийдется раскрыть данные о том, как финансируется их деятельность».

Нарушит ли FARA «Первую поправку»?

Тем не менее, эксперты в области медиа и политических свобод США пока не пришли к единому мнению о том, отвечает ли возможная регистрация канала RT в качестве иностранного агента всем положениям американской Конституции.

«Существуют различные мнения, но сегодня в Вашингтоне очень силен голос тех, кто считает, что этот канал нужно признать иностранным агентом, - заявила «Голосу Америки» эксперт Института Кеннана Изабелла Табаровски (Izabella Tabarovsky, Kennan Institute). – С юридической точки зрения все просто: если RT отвечает всем требованиям в рамках закона, то давайте их регистрировать в Минюсте, и не думать о последствиях. Считается, что в ответ (Москва) обвинит нас в отступлении от принципов поддержки свободы слова. Эти обвинения можно легко опровергнуть, но проблема в том, что мы имеем дело с организацией и “противником”, который все равно использует это в своих целях. И мы вступим в другую игру, начав информационную войну, и тогда должны учитывать все возможные риски и последствия».

Алина Полякова согласна с тем, что российские власти могут выступить с неожиданным «ассиметричным» ответом, не только серьезно осложнив деятельность американских СМИ в России, но и начав новую кампанию по борьбе с еще действующими общественными организациями и институтами гражданского общества. Кроме того, эксперт Института Брукингса считает, что «кампанию дезинформации», организованную российскими властями, не стоит недооценивать.

«RT – это всего лишь один из игроков на этом поле, – говорит Полякова. – Не так много людей смотрит этот канал в США, но они могут раздувать информационные вбросы, могут манипулировать общественным мнением. Мы неоднократно становились свидетелями ситуации, когда придуманная и лживая история начинала распространяться таким каналом, затем ее подхватывали социальные сети, а после этого тему начинали обсуждать на крупнейших каналах, таких, как CNN или Fox News».

Как считает профессор Колумбийского университета, экс-глава Комитета защиты журналистов Энн Купер (Ann Cooper), вопрос о включении телеканала RT в список «иностранных агентов» требует организации общественной дискуссии.

«Подобное решение не будет иметь никакого практического эффекта, оно никак не повлияет на то, что они делают в США, – сказала она «Голосу Америки». – Но если RT и “Спутник” должны зарегистрироваться, как иностранные агенты, как быть с другими иностранными каналами, которые финансируются государством, и вещают в США? RT действительно привлекает больше всего внимания и вызывает больше всего раздражения в связи с действиями России во время выборов 2016 года, но возникает вопрос о других кампаниях. Но кто будет принимать такие решения, и кто будет решать, что та или иная компания является официальным СМИ или пропагандистским инструментом?».

По мнению эксперта Атлантического совета, бывшего президента «Радио Свобода/Радио Свободная Европа» Джеффри Гедмина (Jeffrey Gedmin), проблема, которая сейчас стоит перед американскими законодателями, не ограничивается обсуждением каких-либо действий против государственных российских СМИ.

«Кампания дезинформации и пропаганды в странах Запада, развернутая Кремлем, это один из элементов гораздо более масштабной, которая заключается в усилении России за счет ослабления США, разделения и ослабления Европы, – сказал он «Голосу Америки». – Я не верю в то, что признанние RT иностранным агентом как-то решит эту проблему. Объяснить людям, что именно они смотрят – очень важно, но RT не являеся такой большой проблемой для США, какой оно является для Латвии и других стран бывшего СССР и Восточной Европы, где традиции демократии еще не так сильны».

Гедмин уверен, что еще одной проблемой является отсутствие у администрации США «четко сформулированной внешней политики», и людей, обладающих достаточным опытом в решении внешнеполитических проблем.

«У США сейчас есть две не связанные между собой проблемы. Первая – это режим Владимира Путина, который представляет себя противником Соединенных Штатов, противником Запада, и который отлично умеет находить и использовать наши слабости для того, чтобы ослабить нас изнутри, – говорит он. - И вторая – у нас есть проблема с действующей администрацией Соединенных Штатов, которой руководит президент, который не обладает опытом во внешней политике».

Именно поэтому сейчас действующая администрация США больше сосредоточена на внутриполитической повестке, предпочитая не замечать внешние вызовы.