Макконнелл нашел обоснованными обвинения в сексуальных домогательствах в адрес Роя Мура

Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл в понедельник призвал республиканца Роя Мура отказаться от борьбы за пост сенатора от штата Алабама в связи с обвинениями в сексуальном контакте с 14-летней девушкой 40 лет назад, когда 32-летний Мур занимал пост местного прокурора.

Ранее Макконнелл заявлял, что Муру следует снять свою кандидатуру, если обвинения окажутся обоснованными. Однако теперь он сказал, что верит рассказу Ли Корфман о домогательствах Мура в 1979 году и свидетельствам еще трех женщин, заявивших, что он пытался вступить с ними в сексуальные отношения, когда они были подростками. Материал об этом был опубликован в газете The Washington Post.

«Я считаю, что он должен снять свою кандидатуру», – сказал Макконнелл, выступая перед журналистами в Луисвилле.

По словам Макконнелла, республиканцы должны попытаться выиграть намеченные на 12 декабря дополнительные выборы, вписав нового кандидата, – возможно, сенатора Лютера Стрейнджа, которого Мур опередил в ходе праймериз.

Однако внесение в бюллетени нового кандидата может быть осложнено тем, что имя Мура уже напечатано в бюллетенях для заочного голосования, а крайний срок снятия кандидатуры давно прошел.