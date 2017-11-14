Все больше людей призывает Роя Мура отказаться от борьбы за пост сенатора

Давление на Роя Мура, баллотирующегося на пост сенатора, продолжает усиливаться: спикер Палаты представителей Пол Райан призвал его снять свою кандидатуру, генеральный прокурор Джефф Сешнс заявил, что у него нет причин сомневаться в истинности выдвинутых против Мура обвинений в сексуальных домогательствах, а в одном из крупнейших СМИ его родного штата Алабама появилась статья, где Мура назвали «совершенно непригодным» для службы на государственном посту.

«Ему следует снять свою кандидатуру, – сказал Райан, выступая в понедельник перед журналистами на Капитолийском холме. – Во-первых, эти обвинения заслуживают доверия. Во-вторых, если он уважает ценности и людей, как утверждает, то он должен отойти в сторону».

Сешнс, отвечая на вопрос об обвинениях в адрес Мура в Юридическом комитете Палаты представителей, сказал: «У меня нет причин сомневаться в словах этих молодых женщин».

«Рой Мур просто не может быть сенатором, – говорится в редакционном комментарии портала AL.com, который предоставляет контент газетам в Бирмингеме, Хантсвилле и Мобиле. – Даже если его партия и многие из его сторонников все еще считают это возможным, это немыслимо – для его штата и для его страны».

«С нашей точки зрения, Мур уже показал, что он совершенно непригоден для должности сенатора еще до этих разоблачений», – говорится в статье, автор которой, в числе прочего, ссылается на два случая, когда Мур был отстранен от должности в своем штате «за невыполнение закона».

Интенсивное давление на Мура оказывает и его соперник-демократ Даг Джонс, также претендующий на пост в Сенате, освободившийся после того, как Сешнс стал генеральным прокурором. На этой неделе предвыборный штаб Джонса начал транслировать по телевидению рекламные ролики об обвинениях в адрес Мура.

В роликах фигурируют несколько анонимных «избирателей-республиканцев», которые объясняют, почему не могут поддержать Мура на выборах, намеченных на 12 декабря. «Его уже дважды отстраняли от должности», – сказал один из героев. «А в этот раз все еще хуже», – добавил другой.

Сенаторы-республиканцы открыто обсуждают возможность отстранить Мура от должности, если он выиграет выборы, после обвинений со стороны женщины, которая заявила, что Мур пытался вступить с ней в сексуальный контакт, когда ей было всего 16 лет. Еще четыре женщины заявили о сексуальных домогательствах Мура по отношению к ним, когда они были подростками. Обвинения были опубликованы на прошлой неделе в газете Washington Post.

Сам Мур называет обвинения «охотой на ведьм» и пообещал «задействовать все правовые инструменты против этих ложных обвинений».

Председатель Национального сенатского комитета Республиканской партии Кори Гарднер опубликовал заявления, в котором назвал Мура «непригодным для службы в Сенате Соединенных Штатов».

Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм написал в «Твиттере», что Мур «оказал бы услугу самому себе, штату, партии и стране, сняв свою кандидатуру». «Если он продолжит, ничем хорошим для г-на Мура это не кончится», – считает Грэм

«Я всегда считал, что Сенат – место, которое должно служить совестью нации, – заявил сенатор-демократ от штата Вермонт Патрик Лехи. – Это (избрание Мура в Сенат) не та совесть, которую мы хотим показать нации».

Однако Мур, в прошлом служивший в Верховном суде Алабамы, не проявляет никаких признаков того, что подумывает снять свою кандидатуру.

Поскольку до выборов остается всего несколько недель, имя Мура останется в бюллетенях, даже если он снимет кандидатуру. Некоторые сенаторы-республиканцы предлагают вписать в бюллетени еще одного кандидата – возможно, Лютера Стрейнджа, который был назначен на освободившийся пост Сешнса.

Разделение голосов между двумя кандидатами-республиканцами может укрепить шансы демократов на победу в штате, где не было сенатора-демократа с 1997 года. если республиканцы проиграют, в Сенате у них останется преимущество всего в один голос, что может поставить под угрозу налоговую реформу и другие законодательные инициативы Трампа.