Женщины против Роя Мура

Рой Мур, кандидат в Сенат США от Республиканской партии, заявил, что обвинения в его адрес «полностью фальшивы». Ранее Ли Корфман заявила, что почти четыре десятилетия назад 32-летний Мур пытался вступить с ней в сексуальный контакт – Корфман тогда было 14 лет. Рассказ женщины опубликовала газета The Washington Post.

Мур распространил заявление, согласно которому, он никогда не предоставлял алкоголь несовершеннолетним и никогда не вступал в противозаконные сексуальные связи. Он также заявил, что стал жертвой атаки демократов и газеты The Washington Post. Мур объяснил, что, если бы слова Корфман были правдой, она рассказала бы об этой истории раньше.

Тем не менее, Национальный республиканский сенатский комитет сообщил, что прекращает действие соглашения, предусматривающего помощь Муру в сборе средств на выборах. Ряд сенаторов-республиканцев, включая лидера большинства Митча Макконелла, обратились с Муром с призывом отказаться от участия в выборах, если обвинения в его адрес имеют под собой основания.

Мур претендует на место в Сенате, освободившееся после того, как сенатор Джефф Сешнс стал генеральным прокурором США. Специальные выборы пройдут 12 декабря.

Пресс-секретарь Белого дома сообщила, что президент Дональд Трамп считает, что, если слова Корфман окажутся правдой, Мур должен «сделать правильный выбор и уйти».

С подобными обвинениями в адрес Мура выступили еще три женщины, которым в описываемый период было от 16 до 16-ти лет.

Бывший судья Мур имеет репутацию ультраконсерватора. Он приобрел известность, когда отказался выполнять решение Верховного суда США о легализации однополых браков.