NYT: министр торговли США сохранил инвестиции в компанию, связанную с олигархом из РФ

Став министром торговли США, Уилбур Росс-младший сохранил инвестиции в судоходную фирму, которую он ранее контролировал и которая поддерживала значительные деловые контакты с российским олигархом, оказавшимся под санкциями США, а также зятем президента России Владимира Путина. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на недавно обнаруженные документы.

Газета рассказывает, что судоходная компания Navigator Holdings зарабатывает миллионы долларов в год на перевозке газа одного из своих главных клиентов – гигантской российской энергетической компании «Сибур», среди владельцев которой есть олигарх и член семьи Путина. Хотя Уилбур Росс продал многочисленные другие активы, чтобы стать членом администрации Трампа и возглавить его торговую политику «Америка на первом месте», он сохранил инвестиции в судоходную компанию, которая активизировала деловые связи с компанией «Сибур», несмотря на попытки Запада наказать российский энергетический сектор в связи с вторжением Путина в Украину.

Частная инвестиционная компания Росса долгое время была крупнейшим акционером Navigator Holdings. Партнерствам, которыми пользуется министр, принадлежит 31 процент ее акций. Хотя его личная доля в этих акциях сократилась после того, как в феврале он вступил в должность министра, он сохранил инвестиции в партнерства, стоимость которых оценивается от 2 до 10 миллионов долларов, и мог получить более высокую долю прибыли как полноправный партнер. Это следует из правительственных документов о раскрытии информации этического характера и регистрационных документов по ценным бумагам.

Как сообщается, Росс сохранил свою долю в Navigator Holdings с помощью цепочки компаний на Каймановых Островах – одном из нескольких налоговых убежищ, где значительная часть его состояния, которое, по некоторым оценкам, превышает 2 миллиарда долларов, связана с аналогичными инвестиционными инструментами. Детали этой схемы всплыли в «утекших» файлах компании Appleby – одной из крупнейших офшорных юридических фирм, администрировавшей около 50 компаний и партнерств на Каймановых Островах и в других местах, связанных с Россом.

Документы Appleby, оказавшиеся в распоряжении германской газеты Süddeutsche Zeitung, были переданы Международному консорциуму журналистов-расследователей и другим СМИ, включая New York Times. Они показывают, как базирующаяся на Бермудских Островах Appleby помогала состоятельной элите – от российских олигархов до ближневосточных принцев, а также многонациональные корпорациям, таким как Apple и Nike, – избегать уплаты миллиардов долларов в виде налогов.

Среди основных владельцев компании «Сибур» – Геннадий Тимченко, друг Путина и его партнер по дзюдо, который находится под американскими санкциями, а также Кирилл Шамалов, которого называют мужем младшей дочери российского президента.