«Роснефть» установит контроль над курдским нефтепроводом

Российский энергетический гигант «Роснефть» установит контроль над главным нефтепроводом в Иракском Курдистане, тем самым укрепив свою роль ведущего зарубежного инвестора в полуавтономном регионе.

Этот шаг, очевидно, является частью стратегии президента Владимира Путина по расширению российского политического и экономического влияния на Ближнем Востоке.

Соглашение было достигнуто на фоне кризиса в отношениях между Курдистаном и центральным правительством в Багдаде, который начался после референдума о независимости региона в прошлом месяце.

«Роснефть» заявила, что ее доля в проекте может составить до 60 процентов, тогда как доля нынешнего оператора, компании KAR Group, составит 40 процентов.

Близкие к делу источники сообщают, что инвестиции «Роснефти» в проект достигнут около 1,8 миллиарда долларов.

Всего несколько дней назад Багдад пригрозил перенаправить значительную часть нефти по старому трубопроводу, который не использовался несколько лет – с тех пор, как курды построили собственную инфраструктуру для связи с турецким средиземноморским портом Джейхан.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил в четверг, что курдские власти и Багдад должны разрешать свои разногласия между собой.

Ирак, наряду с соседними Ираном и Турцией, после референдума пообещал изолировать Курдистан.

Это включает прекращение воздушного и банковского сообщения, а также возобновление работы старого трубопровода в Турцию, чтобы лишить Эрбиль значительной части доходов от продажи нефти.

«Роснефть» будет инвестировать в расширение курдского нефтепровода в надежде увеличить его мощности до 950 000 баррелей в сутки, что составляет около 1 процента от мирового объема поставок.

С приобретением 60-процентной доли в проекте «Роснефть» получит контрольный пакет в нефтяной инфраструктуре Курдистана.