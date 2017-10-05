Белый дом опроверг наличие разногласий между Трампом и Тиллерсоном

Белый дом в четверг вновь опроверг сообщения американских СМИ о разногласиях между президентом Дональдом Трампом и госсекретарем Рексом Тиллерсоном.

В ходе очередного брифинга пресс-секретарь администрации Сара Хакаби Сандерс назвала сообщения об этом «смехотворными».

Накануне глава Госдепартамента публично опроверг сообщенные американскими СМИ сведения о том, что минувшим летом из-за разногласий с президентом он был готов уйти в отставку и согласился продолжить работу только после личных просьб вице-президента Пенса, министра обороны Мэттиса и главы администрации Келли. При этом Рекс Тиллерсон отказался прокомментировать сообщения, что в одном из разговоров он назвал президента США «придурком», заметив лишь, что «не собирается обсуждать столь незначительные вещи».

Позднее, однако, пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт заявила, что эта информация не соответствует действительности.

В ходе брифинга в Белом доме Сандерс также попросили прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о том, что «президент отстранил госсекретаря от принятия решений».

«Я думаю, что этот вопрос абсолютно смехотворен, – сказала Сандерс. – Президент не может отстранить (от принятия решений) свой собственный кабинет (министров). Президент является лидером кабинета (министров). Он определяет задачи, он определяет повестку, и именно поэтому этот вопрос не имеет смысла».

Пресс-секретарь Белого дома также подчеркнула, что президента США никак не задел отказ Рекса Тиллерсона публично опровергнуть сообщения о том, что он назвал Дональда Трампа «придурком».

«Как уже сказал госсекретарь, это мелочное и смехотворное обвинение, – сказала Сандерс. – Честно говоря, я считаю, что государственный секретарь не должен комментровать каждый слух. Это ниже его уровня. Но, как бы то ни было, его пресс-секретарь уже выступил и заявил, что госсекретарь никогда не использовал таких слов».