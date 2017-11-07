Прокуратура Нью-Йорка готова предъявить обвинения Харви Вайнштейну

Официальные обвинения в изнасиловании могут быть предъявлены продюсеру Харви Вайнштейну уже на следующей неделе. Как сообщают американские СМИ, прокурор Манхэттена Сайрус Венс-младший подготовил обвинительное заключение и в ближайшие дни передаст его на рассмотрение Большого жюри присяжных.

В минувшую пятницу представитель Департамента полиции Нью-Йорка заявил, что правоохранительные органы располагают «заслуживающими доверия свидетельствами» для предъявления обвинений в изнасиловании. По данным СМИ, следователям удалось документально подтвердить заявления актрисы Паз де ла Уэрта, ранее сообщившей о том, что Вайнштейн дважды изнасиловал ее в ее доме в 2010 году.

О сексуальных домогательствах голливудского продюсера уже сообщили несколько десятков женщин. О начале официального расследования в отношении Вайнштейна на прошлой неделе сообщил полицейский департамент Беверли Хилз.

Сам Харви Вайнштейн в октябре начал курс реабилитации и психологической коррекции в медицинском центре в штате Аризона.