Власти России грозят записать американские медиа в «иностранные агенты»

МОСКВА — Российские официальные лица начали самую серьезную за всю постсоветскую историю кампанию давления на американские медиа, работающие для российской аудитории.

Как сообщило 9 октября «Радио Свобода», министерство юстиции РФ прислало этой организации письмо-предупреждение о том, что работа его журналистов в России может быть ограничена. В письме упоминаются и другие проекты «Радио Свобода»: канал «Настоящее время» и сайт «Idel.Реалии». В документе из минюста директор департамента по делам некоммерческих организаций Владимир Титов сообщил, что в российском законе «О средствах массовой информации» предусмотрена возможность ограничения работы корреспондентов из тех государств, где введены ограничения на работу сотрудников российских медиа. Титов также сослался в письме на возможность приравнивания американских медиа к «иностранным агентам».

В тот же день председатель Комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил журналистам, что признание каких-либо зарубежных медиа «иностранными агентами» может состояться не раньше конца этого года.

На следующий день, 10 октября, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил агентству «Интерфакс» следующее: «Телеканал СNN, который зарегистрирован в РФ как российское СМИ, обязан соблюдать законодательство Российской Федерации о средствах массовой информации. В настоящее время специалисты Роскомнадзора проверяют, не приводит ли прямое и косвенное влияние штаб-квартиры CNN в Атланте (США) к тому, что распространяемый телекомпанией в РФ продукт нарушает российские законы. Если такие нарушения будут выявлены, мы будем вынуждены принять меры в отношении CNN».

Также во вторник комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета отметила в своем докладе, что в России нужно контролировать деятельность не только организаций, но и отдельных граждан: «Рассмотреть с правовой точки зрения феномен участия в процессе вмешательства извне во внутренние дела РФ физических лиц, которые формально не состоят в российских организациях, признанных иностранными агентами, либо иностранных организациях, признанных нежелательными в РФ, но осуществляют нежелательную деятельность, и подготовить в этой связи предложения по правовому реагированию».

Все эти действия Москвы стали ответом на требование к компании RTTV America, обеспечивающей работу государственного российского канала RT в США, зарегистрироваться в качестве «иностранного агента» на территории Соединенных Штатов. При этом нет никаких официальных сообщений об этом требовании со стороны американских государственных ведомств, хотя его высказывали несколько членов Конгресса США.

Москва посылает противоречивые сигналы

При этом российские государственные органы противоречат друг другу. Во вторник днем член Совета Федерации Андрей Клишас заявляет, что поправки в закон об иностранных агентах могут быть приняты уже следующей весной: «К концу года комиссия не просто представит какой-то доклад о том, что она обсуждала, какую информацию обобщила, но и будет несколько совершенно четко сформулированных законодательных предложений, которые мы предложим нашим коллегам. Я думаю, что эти законы будут приняты в течение весенней сессии».

Однако, вечером во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко утверждает, что никаких поручений готовить такие поправки в закон нет: «Пока нет никаких поручений о разработке такого закона. Члены временной комиссии Совета Федерации (по защите государственного суверенитета — Д.Г.) изучают ситуацию с законодательством США».

Наконец, 11 октября российский Минюст заявляет, что уже получил предложения членов Совета Федерации: «Временной комиссией Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ федеральным органам исполнительной власти предложено проработать вопрос введения в российское законодательство мер ответного и адресного характера на недружественные дискриминационные действия в отношении российских СМИ. Решение указанной комиссии в минюст России поступило».

В свою очередь, директор департамента Северной Америки МИД России Георгий Борисенко напрямую пригрозил санкциями «Голосу Америки»: «Есть, например, «Голос Америки», который действует в России. Есть американская радиостанция «Свобода». У американцев много таких пропагандистских ресурсов, которые они активно здесь используют. Если дойдет до каких-то действий, мешающих работе российских СМИ в США, мы вынуждены будем как-то реагировать на основе взаимности. Возможности существуют».

Дмитрий Орешкин: пропаганда — основа нынешней российской власти, так же как и советской

Независимый российский политолог, член Комитета гражданских инициатив Дмитрий Орешкин в интервью Русской службе «Голоса Америки» напомнил, что пропаганда во многом является стержнем, на котором держится влияние российской власти, и поэтому пропагандисты представляют для правящих кругов особую ценность: «Главная сфера, которой сейчас занимается Кремль – это сфера пропаганды, и это советская традиция. Советский Союз, кроме пропаганды, проигрывал по всем направлениям, в экономике, в культуре, в демографии – везде. Но в шагах для пропаганды он был силен: самым первым запустил человека в космос, например. То, что для этого были затрачены чудовищные средства – это остается в стороне. Главное – медийный успех. Пропагандистское обоснование веры во власть – это базовое основание всего того, что называлось Советским Союзом, а сейчас - путинской вертикалью».

Обещанные Минюстом и Роскомнадзором ограничения для американских медиа Дмитрий Орешкин называет ожидаемыми: «Главной всегда была борьба с альтернативными точками зрения. Конечно, сейчас – «лайт-версия», но режим Путина основан на телевизионной картинке мира. «Мы присоединили Крым, следовательно, мы стали богаче и сильней». Для такого рода политических конструкций информация – это важнейшая сфера. В этих условиях самый очевидный вариант – конечно, надо изолировать альтернативный источник информации, каковым являются «Голос Америки», «Радио Свобода» и прочие «враги».

При этом, как говорит эксперт, российский канал RT и американские медиа заведомо находятся в неравных условиях: «Есть асимметрия, причем, асимметрия в пользу RT, у которого есть совершенно несравнимая свобода распространения. И есть, конечно, радикальное различие в подаче информации: RT выдает «фейки», в частности, про пятиэтажный гамбургер в честь Путина. И когда говорят о том, что Россия отвечает симметрично, это – неправда, потому что «Голос Америки» не рассказывает про эти самые гамбургеры, не конструирует специально какие-то новости, о которых потом можно будет рассказать. А RT конструирует. Он представляет вымышленную, срежиссированную реальность, насколько я понимаю, а «Голос Америки» и «Радио Свобода» говорят о том, что есть».

Вывод Дмитрий Орешкин делает неутешительный: «Дальше будет только завинчивание гаек, потому что никаких альтернатив не остается. Путинская вертикаль проигрывает соревнование с «загнивающим Западом» по всем параметрам, кроме двух – пропаганды и войны. Мы можем себе позволить угробить сколько-то офицеров в Сирии. Никто не выступит против, потому что это война. На дальних подступах защищаемся от ИГИЛ. Поскольку, по всем параметрам, налицо проигрыш: в экономике, в культуре, в демографии… Люди уезжают, а надо демонстрировать победы, требуется все больший и больший контроль над информационным пространством, и уничтожение конкуренции под разными предлогами».