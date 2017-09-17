72-я Генассамблея ООН: мировое сообщество перед лицом острых проблем

В Нью-Йорке продолжает свою работу 72 Генеральная Ассамблея ООН. Во вторник на Генассамблее впервые выступит президент США Дональд Трамп. В прошлом президент не раз критически отзывался о деятельности ООН, а также о расходах, которые несут США, участвуя в финансировании организации. «США – всего лишь одна из 193 стран, входящих в ООН, оплачивает 22 процента (ее) бюджета и (несет) почти 30 процентов (расходов по финансированию) миротворческой деятельности ООН, и это – нечестно», – заявил президент Трамп 24 апреля во время встречи с представителями стран-членов Совбеза.

Ожидается, что Трамп будет в Нью-Йорке в понедельник и во вторник.

Работа 72-й сессии Генассамблеи ООН проходит в ситуации, когда мировое сообщество сталкивается с рядом острых международных проблем. Так, в воскресенье представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Совет Безопасности исчерпал свои возможности по сдерживанию ядерных амбиций Пхеньяна.

Продолжаются дискуссии и по поводу ранее заключенного международного соглашения по иранской ядерной программе. В частности, президент Трамп вновь обвинил Тегеран в нарушении соглашения. «Мы не будем мириться с тем, что они делают, – сказал Трамп в четверг, выступая перед журналистами на борту президентского самолета. – Они нарушают столько отдельных пунктов и к тому же нарушают сам дух этого соглашения».

Тем временем тем полиция Нью-Йорка и ряд федеральных ведомств готовятся к сложной работе по обеспечению безопасности в связи с сессией Генеральной Ассамблеи ООН.

Встреча мировых лидеров и ведущих дипломатов будет сопровождаться перекрытием улиц, появлением тысяч полицейских и сотен демонстрантов в центральной части Манхэттена, где и без того в обычные будние дни возникают пробки.

«Это эквивалент Супербоула в сфере безопасности», – заявил представитель департамента полиции Нью-Йорка Дж. Питер Дональд.

Заседание Генеральной Ассамблеи открывается через несколько дней после того, как в вагоне лондонского метро сработало самодельное взрывное устройство, от чего пострадали 22 человека, хотя взрывное устройство не взорвалось полностью.

В Нью-Йорке запланировано несколько протестов. Марш противников идеологии превосходства белой расы пройдет в понедельник от центрального вокзала, в то время как организация левых активистов «Код: розовый» (Code Pink) во вторник проводит марш протеста к зданию ООН против Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Другие демонстранты соберутся у штаб-квартиры международной организации для критики отдельных стран. В частности, пройдет акция протеста против президента Ирана Хасана Роухани.

Элитное подразделение департамента полиции Нью-Йорка по борьбе с терроризмом, детективы из разведывательного бюро, а также офицеры авиационных, портовых и транспортных подразделений готовятся к дежурствам на предстоящей неделе. Дональд сообщил, что у его департамента сохранилась обширная «мышечная память» на основе опыта прошлых лет.

Секретная служба США, ФБР, министерство внутренней безопасности и другие федеральные ведомства также участвуют в обеспечении безопасности во время визита Трампа и работы Генеральной Ассамблеи.