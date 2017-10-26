Twitter отказался от рекламы канала RT и агентства «Спутник»

Деньги, полученные от российских государственных СМИ, социальная сеть обещает передать на научные исследования
Компания Twitter официально объявила в четверг о введении запрета для российского телеканала RT и информационного агентства «Спутник» на размещение любой рекламы в социальной сети.
«Это решение далось нам непросто, но мы пошли на этот шаг сейчас, в рамках выполнения наших обязательств по защите безопасности пользователей Twitter», – говорится в заявлении компании.
В объявлении уточняется, что под запрет подпадают все страницы и персональные аккаунты, связанные с телеканалом RT и агентством «Спутник». Компания также сочла нужным пояснить, что решение об отказе от рекламы основано на выводах разведсообщества США, заявившего в начале этого года о том, что российские государственные СМИ участвовали в кампании вмешательства в выборы 2016 года «в интересах правительства России».
Начиная с 2011 года, социальная сеть Twitter получила от телеканала RT в качестве оплаты за размещение рекламы 1,9 миллиона долларов. Эта сумма включает и 247 тысяч долларов, полученные во время избирательной кампании 2016 года. Все эти средства, как объявила компания, будут переданы на поддержку исследований по использованию социальных сетей во время выборов.
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