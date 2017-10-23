Трамп вручил Медаль Почета ветерану Вьетнамской войны

Президент Трамп вручил высшую военную награду Соединенных Штатов – Медаль Почета – капитану Армии США в отставке Гэри Майклу Роузу за отвагу, проявленную в период Вьетнамской войны.

Это увековечит его в истории нашей страны, сказал Трамп в ходе церемонии награждения, состоявшейся в Белом доме.

Как отмечается в заявлении Белого дома, капитан Роуз награжден за то, что неоднократно добровольно рисковал жизнью во время боевых действий.

В период с 11 по 14 сентября часть, в состав которой входил Роуз, служивший в звании сержанта и выполнявший функции санитара, вела бои с численно превосходящим противником, находясь на подконтрольной противнику территории.

Здесь, неоднократно раненый, Гэри «Майк» Роуз, не обращая внимания на собственные раны, в течение нескольких дней оказывал медицинскую помощь 60-70 раненым товарищам, рассказал Трамп.

В последний день операции сержант Роуз, несмотря на ранения, под вражеским огнем помогал транспортировать других раненых к вертолетам для отправки в тыл и, рискуя жизнью, участвовал в отражении нападения противника на позиции американцев.

Когда вертолет, в котором находился Роуз, пораженный огнем противника, едва взлетев, рухнул на землю, Роуз сумел оттащить раненых товарищей от пылающих обломков вертолета и затем, до прибытия другого вертолета, оказывал им медицинскую помощь.

Сегодня капитан Роуз живет в Хантсвилле, штат Алабама.

Напомним, что Медаль Почета вручается президентом от имени Конгресса. Ею награждаются военные, которые рисковали жизнью, проявив храбрость, превышающую их обязанности.