Президент Трамп выступил с осуждением ультраправых националистов

Президент США Дональд Трамп в понедельник неожиданно нарушил утвержденный заранее график, выступив с заявлением по поводу событий в Шарлотсвилле, штат Вирджиния.

Напомним, в минувшую субботу в этом городе произошли столкновения между членами ультраправых группировок и протестующими. В результате один человек погиб, более 20 получили ранения различной степени тяжести. После того, как Дональд Трамп в специальном заявлении обвинил в произошедшем «все стороны» конфликта, представители республиканской и демократической партии выступили с жесткой критикой президента, призвав его публично осудить правых радикалов.

Незадолго до выступления президента перед телекамерами, высокопоставленные представители администрации сообщили СМИ, что глава Белого дома намерен «самым решительным образом» осудить «проявления расизма», впервые назвав при этом группировки, которые считает ответственными за вспышку насилия в Шарлотсвилле.

«Ку-клукс-клан, неонацисты, белые националисты и другие группировки подрывают основные ценности Америки», – сказал журналистам представитель администрации.

Вопреки ожиданиям, появившись перед телекамерами в Белом доме, президент США сначала перечислил экономические достижения своей администрации, заявив, что всего лишь за полгода ему удалось создать «более миллиона рабочих мест», и «вернуть доверие к экономике» страны.

Он также сообщил, что в понедельник провел встречу с директором ФБР Кристофером Рэем и генеральным прокурором Джеффом Сешнсом, обсудив ход федерального расследования событий в Шарлотсвилле.

«Все, кто нарушил закон, будут привлечены к ответственности», – сказал Дональд Трамп, напомнив, что в результате столкновений в этом городе «погиб один человек и еще 20 были ранены».

«Расизм является злом, – сказал глава Белого дома. – Те, кто допустил насилие во имя этого, являются преступниками и убийцами, включая Ку-клукс-клан, неонацистов, белых националистов и членов других радикальных групп, которые подрывают веру во все, что мы считаем основой Америки».

Дональд Трамп заявил, что его администрация «решительно осуждает проявления фанатизма и ненависти».

«Вне зависимости от цвета нашей кожи, мы созданы равными, - сказал он. – Мы должны любить друг друга,..объединившись в осуждении ненависти и насилия».

Дональд Трамп сообщил, что еще во время предвыборной кампании он неоднократно обещал восстановить «верховенство закона в стране». По его словам, расследование событий в Вирджинии станет еще одним подтверждением того, что он выполняет свои предвыборные обещания».

«Мы не пожалеем никаких ресурсов для того, чтобы виновные были наказаны», - сказал Дональд Трамп.

Президент США отказался отвечать на вопросы журналистов. Зачитав заранее подготовленное заявление, он покинул помещение, не став отвечать на вопросы журналистов.