Администрация Трампа объявила о новых мерах по оказанию помощи ветеранам

Президент Трамп в четверг принял участие в мероприятии, проведенном в Белом доме совместно с Министерством по делам ветеранов. В ходе мероприятия было объявлено о новых шагах администрации Трампа по помощи ветеранам. Эти усилия направлены, в частности, на расширение их доступа к телемедицине (дистанционному оказанию медицинской помощи), в том числе – новых приложений, позволяющих назначать прием у врача с помощью мобильного телефона.

Вместе с президентом в мероприятии участвовал глава Министерства по делам ветеранов Дэвид Шулкин, объявивший о введении в действие новой программы. Министр отметил, что в прошлом году приблизительно 700000 ветеранам смогли пользоваться услугами телемедицины, независимо от местонахождения. Цель программы – увеличение числа пользователей. По словам Шулкина, расширение границ программы особенно важно для лиц, нуждающихся в психологической помощи.

Напомним, что расширение помощи ветераном было одним из важнейших лозунгов предвыборной кампании Дональда Трампа.