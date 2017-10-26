Трамп: мы можем стать поколением, которое покончит с опиоидным кризисом

26 октября президент США Дональд Трамп объявил опиоидный кризис в США национальным бедствием, требующим принятия экстренных мер.

Церемонию, состоявшуюся по этому поводу в Белом доме, открыла первая леди США Мелания Трамп.

В своем обращении президент США подчеркнул, что решение проблемы «потребует всех наших сил». По словам Трампа, необходимо «противостоять кризису во всей его реальной сложности».

«Мы, американцы, не можем позволить, чтобы это продолжалось, – сказал президент. – Пришло время освободить наше общество от этой скверны. Мы можем стать поколением, которое покончит с опиоидной эпидемией».

Ранее президент неоднократно заявлял, что у Соединенных Штатов нет иного выбора, кроме объявления войны опиоидной эпидемии.

«Это проблема, с которой мы еще не сталкивались», – сказал он журналистам ранее в этом месяце.

«Мы начнем войну с этой смертельной эпидемией, и Соединенные Штаты выиграют ее, – подчеркнул он. – Мы победим. У нас нет другой альтернативы».

Напомним, что от опиоидной эпидемии ежедневно умирает более 100 американцев.

Комиссия, созданная Трампом для изучения этого вопроса, ранее призвала его объявить чрезвычайную ситуацию, чтобы заняться урегулированием кризиса.

Комиссия рекомендовала серию мер, которые Трамп может принять самостоятельно, без одобрения Конгресса. Так, она призывает отменить федеральное правило, ограничивающее число людей, которые могут лечиться от зависимости в реабилитационных центрах по программе Medicaid для малообеспеченных граждан и людей с ограниченными возможностями.