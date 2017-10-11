Трамп назвал «фантастикой» сообщения, что он требовал 10-кратного увеличения ядерных арсеналов

Президент Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что он требовал увеличения ядерных арсеналов США в десять раз.

Как сообщил ранее телеканал NBC News, в ходе состоявшейся в июле этого года встречи с высокопоставленными сотрудниками администрации и советниками по национальной безопасности президент заявил о необходимости десятикратного увеличения ядерных арсеналов США.

Ссылаясь на трех сотрудников администрации, которые присутствовали при разговоре, телеканал сообщил, что главе Белого дома были продемонстрированы графики, показывающие, что в последние 50 лет количество ядерного оружия в США неуклонно снижалось. Если в 1960-х на вооружении Соединенных Штатов находилось 32000 ядерных боезарядов, то сейчас это число не превышает 4000.

В ответ президент Трамп потребовал принять меры по немедленному увеличению арсеналов, доведя количество боезарядов до уровня 60-х годов. В ответ советники объяснили, что реализация этого плана стала бы нарушением международных обязательств, взятых на себя США. Кроме этого, отметили они, резкое наращивание арсеналов невозможно из-за технических и финансовых проблем.

По сообщению телеканала NBC, именно после этой дискуссии госсекретарь Рекс Тиллерсон назвал президента «придурком».

Президент Трамп опроверг в «Твиттере» сообщения о том, что он что когда-либо требовал увеличить ядерный арсенал США, назвав эту информацию «чистой фантастикой»

«Фейковый (канал) NBC News придумал историю о том, что я хотел увеличить ядерный арсенал США «в десять раз». Чистая фантастика, придуманная для того, чтобы унизить. NBC = CNN», – написал президент США на своей странице в социальной сети.

В интервью агентству Reuters в феврале этого года Дональд Трамп заявил о том, что ядерный арсенал США должен быть «самым мощным в мире».