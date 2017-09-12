Президент Трамп встретился с премьер-министром Малайзии

Дональд Трамп во вторник принял в Белом доме премьер-министра Малайзии Наджиба Разака. Официально главная тема переговоров – сотрудничество в борьбе с терроризмом, ядерная программа Северной Кореи и сделка по покупке пассажирских авиалайнеров «Боинг».

Глава правительства Малайзии является главным подозреваемым в расследовании, которое проводит Министерство юстиции США. В документах следствия утверждается, что Наджиб Разак участвовал в хищении бюджетных средств, которые впоследствии были легализованы при участии американских компаний.

В августе этого года Минюст официально объявил, что пока не собирается замораживать активы Разака в США, включая недвижимость, коллекцию произведений искусства, ювелирных украшений и права на несколько голливудских фильмов. Вместо этого в министерстве собираются выяснить происхождение средств, на которые были приобретены эти активы, считая, что Разак похитил миллиарды долларов со счетов малайзийского государственного инвестиционного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

В Белом доме, впрочем, уже объяснили, что переговоры будут посвящены исключительно «вопросам безопасности в регионе».

«Расследование (проводимое минюстом США), не имеет отношения к политике, и никак не связано с темами, которые собираются обсуждать президент и премьер-министр», – подчеркнула в ходе ежедневного брифинга пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

В ноябре, в ходе свое первой поездки в Азию, Дональд Трамп планирует посетить Вьетнам и Филиппины. В администрации не исключают, что в график поездки может быть включена и короткая остановка в Малайзии.