Дональд Трамп-младший даст показания в Сенате

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший согласился ответить на вопросы членов Юридического комитета Сената, проводящего собственное расследование о вмешательстве России в предвыборную кампанию 2016 года. Разговор с сенаторами будет записан, а письменный вариант получит весь состав сенатского комитета.

Ожидается, что в первую очередь Трампа-младшего будут спрашивать о встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой, предположительно предложившей предоставить избирательному штабу республиканского кандидата компрометирующую иформацию на Хиллари Клинтон.

Дата встречи Трампа-младшего с сенаторами уже согласована, но пока не разглашается. Ранее представители комитета по юридическим делам верхней палаты заявляли, что после получения письменных ответов на вопросы сенаторов будут назначены открытые слушания с участием старшего сына президента США.

«В конце июля Дональд Трамп-младший согласился предоставить комитету по юридическим делам документы и запись беседы (с членами Сената), – заявили на этой неделе сенаторы Чак Грассли и Дайан Файнстайн. – Вскоре после этого члены комитета и Трамп-младший согласовали дату и время для дачи показаний».