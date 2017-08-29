Трамп направляется в зону бедствия в Техасе

Во вторник президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания посетят города Техаса Корпус-Кристи и Остин. Президент хочет на месте выяснить, что делается для спасения людей и ликвидации последствий урагана «Харви».

Сначала Дональд и Мелания Трамп посетят Корпус-Кристи - город на Мексиканском побережье, который пострадал от первого удара урагана «Харви» в прошлую пятницу. Затем они направятся в столицу Техаса - Остин, где региональные власти проинформируют главу Белого дома о проводимых аварийно-спасательных работах.

В настоящий момент нет информации, что президент может также посетить Хьюстон, четвертый город по численности в США, где произошло катастрофическое наводнение и где продолжается эвакуация многих тысяч людей, чьи дома оказались затоплены. Ожидается, что число эвакуированных жителей Хьюстона достигнет 30 тысяч.



В понедельник Трамп заявил, что жители Техаса и Луизианы, пострадавшие от урагана и последовавшего за ним наводнения в прибрежных районах Техаса и соседней Луизианы, вправе рассчитывать на «очень быстрые действия» Конгресса США при выделении финансовой помощи на ликвидацию последствий стихии и восстановление инфраструктуры.



«У вас будет то, что вам нужно, и это будет быстро», - уже сказал президент, обращаясь к жителям пострадавших районов.

Он пообещал, что федеральное правительство будет присутствовать в пострадавших районах, чтобы помочь им на «длинном и трудном пути к восстановлению».

Трамп уже объявил 18 округов (графств) в Техасе и Луизиане зоной бедствия, что позволило им получить федеральную помощь. Техасский губернатор Грег Эббот сделал аналогичное заявления для 54 округов, чтобы ускорить поступление помощи от властей штата.

По словам президента Трампа, сейчас в аварийно-спасательных операциях в Техасе задействованы 8 тысяч сотрудников федеральных служб, в том числе – работники Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

По предварительным оценкам, общий ущерб от урагана «Харви» составит несколько десятков миллиардов долларов.