Трамп наградил ветерана Вьетнамской войны Медалью Почета

Президент США Дональд Трамп в понедельник вручил Медаль Почета ветерану Вьетнамской войны Джеймсу Маклауэну. 71-летний Маклауэн удостоен этой награды за героизм, проявленный в сражении у холма Nui Yon, продолжавшемся с 13 по 15 мая 1969 года. В этом бою 89 американских военнослужащих противостояли приблизительно двум тысячам солдат противника.

Находясь в простреливаемой зоне, Маклауэн спасал раненых товарищей, и сам был ранен осколком гранаты, выпущенной из гранатомета.

Как отмечается в распространенном ранее заявлении Белого дома, Маклауэн девять раз добровольно поставил свою жизнь под угрозу, спасая раненых товарищей.

Всего Джеймс Маклауэн спас 10 человек.

Будучи трижды ранен, Маклауэн отказался от эвакуации, оставшись со своим подразделением и продолжая оказывать помощь раненым.

Награждение Джеймса Маклауэна – первый случай вручения Медали Почета президентом Трампом.