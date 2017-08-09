Тиллерсон: непосредственной угрозы со стороны КНДР нет

Госсекретарь заявил, что риторика последних дней не должна беспокоить американцев
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что не видит «никакой непосредственной угрозы» со стороны КНДР, в том числе для территории Гуам.
По словам Тиллерсона, «американцы могут спать спокойно». Госсекретарь считает, что у них «не должно быть беспокойства по поводу этой конкретной риторики последних дней».
Тиллерсон выступил перед журналистами в среду, после того как президент Трамп и Северная Корея обменялись угрозами «огня». Пхеньян заявил, что разрабатывает план удара по Гуаму.
Тиллерсон опроверг слухи о том, что эти угрозы приближают США к применению военной силы. По его словам, ничто из услышанного им в последние дни не меняет ситуацию кардинально.
Тиллерсон побеседовал с журналистами по дороге из Малайзии в Вашингтон. Самолет госсекретаря совершил посадку на Гуаме с целью дозаправки.
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