Тиллерсон: ответ на требование сократить дипперсонал США в РФ будет дан до 1 сентября

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассказал на прошедшей 7 августа в Маниле пресс-конференции о своей встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым – первой, после того, как президент Трамп подписал закон о новых санкциях против Москвы в ответ на российское вмешательство в президентские выборы 2016 года.

«У меня была возможность встретиться и обменяться мнениями с нашим российским коллегой Сергеем Лавровым, – сказал глава Госдепартамента. – В ходе встречи мы обсудили несколько проблем. Мы также обменялись мнениями о характере отношений между нашими странами».

«Очевидно, что в этой области необходимо проделать огромную работу, – подчеркнул Тиллерсон. – Я сказал министру иностранных дел, что мы не приняли решения о том, как мы ответим на требование России о выдворении американского дипломатического персонала».

«Я задал несколько уточняющих вопросов – просто чтобы удостовериться в том, что я понял, какие соображения лежат в основе дипломатической ноты, которую мы получили, но сказал ему (Сергею Лаврову), что мы ответим до 1 сентября».

Отвечая на вопрос о характере американо-российских отношений, госсекретарь Тиллерсон подчеркнул, что речь идет о взаимоотношениях двух крупнейших ядерных держав в мире, между которыми существуют определенные проблемы.

Одновременно он отметил, что российское вмешательство в выборы, несомненно, представляло собой серьезный инцидент. По словам Тиллерсона, в ходе беседы с Лавровым американская сторона попыталась помочь российской стороне понять, насколько серьезным он был и насколько серьезен вред, нанесенный им американо-российским отношениям.