Тиллерсон поздравил АСЕАН с 50-летием

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон поздравил народы и правительства стран Юго-Восточной Азии, а также Секретариат АСЕАН с пятидесятилетним юбилеем этой региональной организации, которое отмечается 8 августа.

«С 1967 года (год основания Ассоциации стран Юго-Восточной Азии – Г.А.), АСЕАН достиг замечательных успехов в поддержании мира в Юго-Восточной Азии, в ускорении экономического роста и в повышении жизненного уровня граждан десяти стран-членов (организации)», – говорится в заявлении главы Госдепартамента.

«Мы гордимся и тем, что в этом году мы отмечаем и сорокалетие тесных связей между Соединенными Штатами и АСЕАН», – подчеркнул Тиллерсон.

Руководитель внешнеполитического ведомства США констатировал, что партнерство Соединенных Штатов и АСЕАН развивается в ситуации, когда Вашингтон и страны Юго-Восточной Азии сотрудничают в разрешении проблем, связанных с борьбой против терроризма, торговли людьми и за обеспечение безопасности судоходства.

Благодаря «значительному объему торговли и инвестиций между Соединенными Штатами и АСЕАН создаются рабочие места для наших людей», – напомнил госсекретарь США.

«Такие программы, как «Фулбрайт» и инициатива “Молодые лидеры Юго-Восточной Азии», создают прочные связи между народами. В апреле вице-президент Пенс встретился с постоянным представителем и Секретариатом АСЕАН и сообщил, что позднее в этом году президент Трамп посетит Манилу и примет участие в саммите «США – АСЕАН» и саммите стран Восточной Азии». Это – свидетельство того, как высоко США, как тихоокеанская страна, ценят наше партнерство и, шире, наше сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанским регионом», – подчеркивается в заявлении главы Госдепартамента.