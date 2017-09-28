Посол США Джон Теффт завершил работу в России

Посол США в РФ Джон Теффт завершил работу в России и вместе с супругой Мариэллой сегодня покинул Москву. В серии видеоинтервью, которое сегодня распространило посольство США в России, посол Теффт подвел итоги работы в этой стране и поделился своими впечатлениями.

Ранее на этой неделе Комитет Сената США по международным делам единогласно утвердил на должность нового посла в РФ экс-губернатора Юты и бывшего американского посла в Китае Джона Хантсмана. Теперь назначение нового посла должен утвердить полный состав Сената.

Выступая на слушаниях на прошлой неделе, Джон Хантсман заявил, что он не сомневается в том, что Россия пыталась вмешаться в ход президентской кампании в США в 2016 году, и что «Москва продолжает попытки вмешательства в демократические процессы» в странах-союзниках Соединенных Штатов.

По сообщениям прессы,Хантсман, в случае утверждения его в новой должности, может прибыть в Россию уже в начале октября.