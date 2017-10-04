ЦРУ рассекретило документы по первому советскому спутнику

В среду 4 октября директор ЦРУ Майк Помпео, выступая на 4-й ежегодной конференции по национальной безопасности, организованной ЦРУ и Университетом Джорджа Вашингтона, специально остановился на запуске Советским Союзом первого искусственного спутника Земли, 60-летие которого отмечается сегодня.

По словам Помпео, запуск «Спутника-1» тогда «ошеломил американское общество, но не американских лидеров».

Сегодня же ЦРУ рассекретило целый сборник документов, связанных с историей первого советского спутника.

В них идет речь о том, что американская разведка и регулярно информируемое ею руководство страны знали о достижениях советских спутниковых и ракетных программ. Еще в 1955-м году Управление научной разведки ЦРУ (OSI) предупреждало президента Дуайта Эйзенхауэра о положении дел в этой сфере. А в июне 1957 года Управление научной разведки сообщило, что запуск первого советского спутника уже близок и несет с собой опасность того, что Советский Союз в дальнейшем начнет производство межконтинентальных баллистических ракет (МБР), способных достичь Америки.



Сборник рассекреченных материалов по программе «Спутник» включает 59 документов на 440 страницах. Документы содержат анализ советских космических и ракетных программ. Более половины этого сборника содержит новую информацию о ранних советских космических и ракетных программах.



Напомним, что первый советский искусственный спутник Земли «Спутник-1» был запущен 4 октября, в 22:28:34 по московскому времени. Спутник летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли.

Американские ученые в этой области шли в своих исследованиях вровень с советскими, также широко используя немецкие военные ракетные разработки. Однако американских специалистов постигла серия неудач. Крупнейшая из них произошла 6 декабря 1957 года, когда через две секунды после старта на мысе Канаверал взорвалась ракета, которая должна была вывести на орбиту первый американский спутник Vanguard TV3.

Первый американский искусственный спутник Explorer-1 вышел на орбиту только 1 февраля 1958 года.

Многие эксперты считают, что именно позывные первого советского спутника «разбудили Америку»: была проведена реформа образования, создано NASA, огромные инвестиции были направлены на развитие американской науки. Уже через 12 лет после полета «Спутника-1», в 1969-м, американские астронавты совершили первую в истории человечества высадку людей на Луну.