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Джефф Сешнс дает показания в Сенате

Джефф Сешнс перед дачей показаний в Сенате США. Вашингтон. 18 октября 2017 г.

Среди обсуждаемых вопросов – увольнение Джеймса Коми и встречи главы Минюста с Сергеем Кисляком

В четверг глава Минюста США Джефф Сешнс выступает в Юридическом комитете Сената, отвечая на вопросы законодателей по поводу работы возглавляемого им ведомства.

В распространенном ранее письменном заявлении Сешнса отмечается, что министерство «решительно сосредоточено на защите американского народа от терроризма и использует все законные средства, чтобы американский народ жил в безопасности».

«Не заблуждайтесь – эта угроза реальна. Теряя почву на Ближнем Востоке, ИГ не оставит попыток засылать террористов в нашу страну», – подчеркивается в документе.

Среди вопросов сенаторов к главе Минюста – обстоятельства увольнения директора ФБР Джеймса Коми и основания для этого шага, а также контакты самого главы Минюста с послом РФ в США Сергеем Кисляком в период предвыборной кампании.

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