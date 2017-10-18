Джефф Сешнс дает показания в Сенате

В четверг глава Минюста США Джефф Сешнс выступает в Юридическом комитете Сената, отвечая на вопросы законодателей по поводу работы возглавляемого им ведомства.

В распространенном ранее письменном заявлении Сешнса отмечается, что министерство «решительно сосредоточено на защите американского народа от терроризма и использует все законные средства, чтобы американский народ жил в безопасности».

«Не заблуждайтесь – эта угроза реальна. Теряя почву на Ближнем Востоке, ИГ не оставит попыток засылать террористов в нашу страну», – подчеркивается в документе.

Среди вопросов сенаторов к главе Минюста – обстоятельства увольнения директора ФБР Джеймса Коми и основания для этого шага, а также контакты самого главы Минюста с послом РФ в США Сергеем Кисляком в период предвыборной кампании.