Генпрокурор США Джефф Сешнс вновь даст показания в Конгрессе

Глава Министерства юстиции США Джефф Сешнс выступит в комитете по юридическим делам Палаты представителей во вторник, 14 ноября, в рамках расследования о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года.

Представители Демократической партии в комитете уже сообщили, что намерены задать вопросы о действиях советника избирательного штаба Трампа Джорджа Пападопулоса. Летом этого года он признал себя виновным в даче ложных показаний агентам ФБР.

В документах, представленных специальным прокурором Робертом Мюллером в федеральный суд Вашингтона, говорится, что Пападопулос неоднократно предлагал организовать встречу между Дональдом Трампом и представителями Кремля. В числе сотрудников избирательного штаба, поставленных в известность об этом предложении, был и Джефф Сешнс.

Тем не менее, на предыдущих слушаниях Генеральный прокурор заявил членам Конгресса, что «ему ничего не известно» о каких-либо контактах между членами команды Трампа и российскими представителями. Эту же версию Джефф Сешнс озвучил и в Сенате США во время заседания по утверждению его кандидатуры на пост главы минюста.

Как сообщило агентство Reuters, вызвать Генерального прокурора для дачи показаний планируют и члены комитета по юридическим делам Сената США.