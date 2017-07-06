Сенаторы потребовали от Трампа поставить перед Путиным вопрос о вмешательстве РФ в выборы

Лидеры демократов в Сенате США призвали президента Трампа поставить вопрос о российском вмешательстве в президентскую кампанию 2016 года во время встречи с Владимиром Путиным.

«Отказ от этого станет серьезнейшим нарушением обязанностей президента, – говорится в письме, направленном сенаторами в четверг. – Критически важно поднять этот вопрос в самом начале (переговоров), абсолютно ясно дав понять, что вмешательство России не останется безнаказанным».

Обращение к главе Белого дома подписали лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, а также влиятельные члены верхней палаты Дик Дурбин, Бен Кардин, Джек Рид и Марк Уорнер.

Выступая утром в четверг в Варшаве, президент Дональд Трамп заявил, что никто не может с уверенностью утверждать, что за хакерскими атаками на серверы политических партий в США стояла Москва.

«Я думаю, это была Россия, и я думаю, что это могли быть и другие люди и страны. Тех, кто вмешивался, могло быть много, – сказал Трамп на пресс-конференции перед отъездом на саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге. – На самом деле никто не знает. Никто не знает наверняка».

В письме на имя президента США сенаторы поддержали выводы о вмешательстве Кремля в американскую избирательную кампанию, к которым разведслужбы США пришли еще осенью прошлого года.

«Путин руководил атакой на основной принцип нашей демократии – наши выборы, – говорится в обращении. – Мы убеждены, что для Вас, как президента Соединенных Штатов, критически важно поднять эту проблему во время встречи с президентом Путиным и предельно четко и ясно объяснить ему, что вмешательство в наши выборы в 2016 году было ошибкой, и мы не допустим, чтобы это повторилось».

Встреча Трампа и Путина должна состояться в Гамбурге в пятницу, 7 июля.