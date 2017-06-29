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Законопроект о санкциях против России вернулся в Сенат

Сенатор Боб Коркер

Лидеры республиканцев и демократов призывают утвердить новые санкции против Москвы накануне первой встречи Трампа и Путина

Сенат США внес «технические поправки» в законопроект, вводящий новые санкции против России. Как заявил глава Комитета по международным делам Боб Коркер, эти «небольшие изменения» не меняют суть документа, но позволят верхней палате утвердить законопроект, не прибегая к процедуре голосования. Он сообщил, что после интенсивных переговоров сенаторы пришли «к единому мнению» и выступают за немедленное одобрение нового санкционного пакета. По мнению главы комитета, законопроект может быть утвержден до личной встречи между президентами Трампом и Путиным, которая должна пройти на следующей неделе в рамках встречи «Большой двадцатки» в Германии.

Две недели назад законопроект, вводящий новые санкции против России и Ирана, был утвержден в сенате 98 голосами против 2. Помимо новых финансовых мер в отношении Москвы, документ дает Конгрессу право пресекать любые попытки отменить или ослабить санкции.

После голосования в Сенате авторы законопроекта заявляли, что несмотря на противодействие со стороны администрации, этот документ будет утвержден и Палатой представителей.

Тем не менее, лидеры республиканцев в Конгрессе отказались рассматривать законопроект, сославшись на то, что в нынешнем виде этот документ нарушает Конституцию США.

Спикер палаты Пол Райан публично выступил в поддержку законопроекта, но заявил, что сенаторы, рассматривая новый санкционный пакет, пренебрегли правилами, согласно которым любой законопроект, содержащий меры финансового воздействия, должен сначала рассматриваться Палатой представителей.

Спикер палаты представителей Пол Райан
Спикер палаты представителей Пол Райан

«Они некорректно написали этот законопроект, – сказал Райан. – Они также некорректно голосовали за него, и тем самым нарушили конституционный протокол».

По мнению сенатора Коркера, республиканцы в Конгрессе «чрезмерно раздули проблему».

«Они все время говорили о крошечной проблеме, которую можно решить в течении часа, – заявил сенатор. – Это технический вопрос, который никак не меняет текст законопрокта».

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер обратился к коллегам в Конгрессе с призывом немедленно проголосовать за принятие закона.

Сенатор Чарльз Шумер
Сенатор Чарльз Шумер

«Мы хотели дать понять господину Путину, что если вы вмешиваетесь в работу наших демократических институтов, то вы будете наказаны, –сказал он в четверг. – Поэтому для спикера Райана так важно вынести этот законопроект на голосование до начала (парламентских) каникул 4 июля».

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