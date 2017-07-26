В Сенате обсуждают практику соблюдения Закона о регистрации иностранных агентов

В среду, 26 июля, в Юридическом комитете Сената проходят слушания под названием «Наблюдение за (не) применением Министерством юстиции Закона о регистрации иностранных агентов: уроки администрации Обамы и сегодняшняя практика соблюдения».

В качестве свидетелей на слушаниях выступают высокопоставленные представители правоохранительной системы США: помощник заместителя генерального прокурора Адам Хикки, замдиректора отдела контрразведки ФБР Билл Пристэп, генеральный инспектор Министерства юстиции Майкл Горовиц.

Еще одним свидетелем, принимающим участие в слушаниях, является исполнительный директор компании Hermitage Capital Уильям Браудер.

Напомним, что Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) был принят в США в 1938 году. Он содержит требование, чтобы те, кто представляет в США интересы иностранных государств, в «политическом или квазиполитическом качестве» предоставляли сведения о своих отношениях синостранным правительствами, а также о своей деятельности и ее финансировании.