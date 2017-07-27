Сенаторы продолжают обсуждение соблюдения Закона о регистрации иностранных агентов

В четверг, 27 июля, в Юридическом комитете Сената продолжаются слушания под названием «Наблюдение за (не) применением Министерством юстиции Закона о регистрации иностранных агентов: уроки администрации Обамы и сегодняшняя практика соблюдения».

Лидеры сенатского Юридического комитета критикуют ФБР и Минюст за недостаточно активное обеспечение соблюдения Закона об иностранных агентах. По словам главы комитета, республиканца Чака Грассли, такая ситуация наблюдается уже в течение нескольких десятилетий.

Среди участвующих в слушаниях высокопоставленных представителей правоохранительной системы США – помощник заместителя генерального прокурора Адам Хикки, замдиректора отдела контрразведки ФБР Билл Пристэп и генеральный инспектор Министерства юстиции Майкл Горовиц.

Напомним, что Закон о регистрации иностранных агентов (FARA) был принят в США в 1938 году. Он содержит требование, чтобы те, кто представляет в США интересы иностранных государств, в «политическом или квазиполитическом качестве» предоставляли сведения о своих отношениях с иностранными правительствами, а также о своей деятельности и ее финансировании.

Выступая в среду, член комитета сенатор Дайан Файнстайн подчеркнула значение обсуждаемого вопроса «в период, когда мы сталкиваемся с беспрецедентным вмешательством в наши демократические процессы отдельной страной, а именно: Россией».

Как отметила Дайан Файнстайн, «Акт требует, чтобы любое лицо, работающее от имени иностранного правительства или в иностранных интересах, регистрировалось в Министерстве юстиции. Он не запрещает лоббирование или другую политическую деятельность, но требует раскрытия информации, когда эти действия направлены на чужие интересы. За последние несколько месяцев FARA вновь обратил на себя внимание из-за резонансных дел, связанных с бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном, который задним числом зарегистрировал работу, которую он выполнил для турецкого правительства, будучи одновременно советником предвыборной кампании Трампа. Бывший менеджер этой же кампании Пол Манафорт зарегистрировал в 2017 году около 17 миллионов долларов за лоббистскую деятельность от имени пророссийской Партии регионов в Украине между 2012 и 2014 годами».

«FARA, – напомнила она, – начал действовать в 1939 году – давным-давно. Акт был принят для обеспечения осведомленности общества о попытках германского правительства и нацистской партии использовать сеть граждан и фирм в США, чтобы повлиять на общественное мнение и политику Соединенных Штатов в пользу Германии».

В четверг в качестве свидетеля на слушаниях выступает исполнительный директор компании Hermitage Capital Уильям Браудер.