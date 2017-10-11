Руководитель Facebook даст показания в Конгрессе

Исполнительный директор компании Facebook Шерил Сэндберг в четверг, 12 октября, даст показания на закрытых слушаниях Комитета по разведке Палаты представителей, проводящего собственное расследование вмешательства России в президентскую кампанию 2016 года.

В конце сентября компания Facebook передала в Конгресс более 3 000 политических рекламных объявлений, размещенных в социальной сети заказчиками из России во время избирательной кампании в США.

В начале ноября руководители ведущих технологических компаний, включая Google и Twitter, должны дать показания в Конгрессе США в рамках расследования о вмешательстве России. По данным американских СМИ, в ближайший четверг Шерил Сэндберг встретится с конгрессменами Майком Конуэем и Адамом Шиффом, курирующими расследование в Палате представителей.